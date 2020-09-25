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Güçlü ekonomi güçlü Türkiye! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak düğmeye bastı, alınan tedbirler ile büyük başarı geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Berat Albayrak önderliğinde ülke ekonomisi için gece gündüz var gücüyle çalışmalarını sürdürüyor. "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi ve diğer tedbirler" kapsamında her alanda ekonomiye verilen destekler meyvelerini verdi ve vermeye de devam ediyor. İnşaat sektöründen ihracata, sanayiden tarıma her alanda "Güçlü Ekonomi Güçlü Türkiye" sloganıyla Türkiye'nin büyümesi sürüyor. İşte koronavirüs salgını daha ilk çıktığı andan bu yana verilerle Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın diğer ilgili bakanlıklarla attığı adımlar sonrası ekonomideki güçlenme...

25.09.2020 01:09 - Son Güncelleme: 25.09.2020 01:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





