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Güçlü ekonomi güçlü Türkiye! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak düğmeye bastı, alınan tedbirler ile büyük başarı geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Berat Albayrak önderliğinde ülke ekonomisi için gece gündüz var gücüyle çalışmalarını sürdürüyor. "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi ve diğer tedbirler" kapsamında her alanda ekonomiye verilen destekler meyvelerini verdi ve vermeye de devam ediyor. İnşaat sektöründen ihracata, sanayiden tarıma her alanda "Güçlü Ekonomi Güçlü Türkiye" sloganıyla Türkiye'nin büyümesi sürüyor. İşte koronavirüs salgını daha ilk çıktığı andan bu yana verilerle Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın diğer ilgili bakanlıklarla attığı adımlar sonrası ekonomideki güçlenme...

25.09.2020 01:09 - Son Güncelleme: 25.09.2020 01:20
Güçlü ekonomi güçlü Türkiye! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak düğmeye bastı, alınan tedbirler ile büyük başarı geldi

"Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi ve diğer tedbirler" kapsamında her alanda ekonomiye verilen destekler meyvelerini verdi ve vermeye de devam ediyor.

İşte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak önderliğinde koronavirüs (Kovid-19) pandemisi sonrası Türkiye'nin ortaya koyduğu güçlü performansın karnesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Güçlü ekonomi güçlü Türkiye! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak düğmeye bastı, alınan tedbirler ile büyük başarı geldi

KONUTTA BÜYÜK ATILIM
İnşaat sektöründe konut satışları Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre %54,2 artış göstermiştir.

Toplamda da 170.408 konut satışı gerçekleştirilmiştir..

Güçlü ekonomi güçlü Türkiye! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak düğmeye bastı, alınan tedbirler ile büyük başarı geldi

BÜTÇE FAZLA VERDİ

Pandemi sonrası normalleşme döneminde bütçe dengesi geçtiğimiz aylara göre daha iyi bir seyir gösterirken, Ağustos ayında 28.2 Milyar fazla vermiştir.

Güçlü ekonomi güçlü Türkiye! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak düğmeye bastı, alınan tedbirler ile büyük başarı geldi

İHRACATTA ÖNEMLİ İLERLEME
Bu yıl toplam 10.816 yeni ihracat yapan ﬁrmamız ekonomiye dahil oldu.

Sadece Ağustos ayında 12 Milyar Dolar ihracat gerçekleştirilirken, yeni firmalarımız tarafından yaklaşık 1 Milyar Dolarlık ek hacim oluşturulmuştur. Bu gelişmeler neticesinde Haziran-Ağustos döneminde altın hariç ithalatın ihracatı karşılama oranı %90 olmuştur.

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Güçlü ekonomi güçlü Türkiye! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak düğmeye bastı, alınan tedbirler ile büyük başarı geldi

Temmuz'da yıllık bazda sanayi üretimi %4,4; perakende satış hacmi %11,9 olarak artış gösterdi.

İnşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde de ciro endeksi Temmuz ayında yıllık %20,2 yükseldi.

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