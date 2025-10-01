PODCAST CANLI YAYIN

Gram altını solladı! İslam Memiş’ten çarpıcı tahmin: 2026’da şampiyon o olacak

Piyasalarda yılın sürprizi gümüşten geldi. Altın ve petrolü geride bırakan gümüş, yatırımcıların yüzünü güldürerek zirveye oturdu. Finans Analisti İslam Memiş, A Haber canlı yayınında yaptığı değerlendirmede, 2026'da gümüş fiyatları hakkında tahminlerde bulundu.

Son aylarda finans piyasalarında gümüş fırtınası esiyor. Kısa sürede altına kıyasla daha fazla kazandıran gümüş, yatırımcıların en çok tercih ettiği emtia haline geldi. Uzmanlar, kısa vadeli düzeltmeler yaşansa da uzun vadede yükseliş trendinin süreceği görüşünde.

YATIRIMCILARIN YENİ GÖZDESİ

2025 yılı boyunca piyasalarda gümüş öne çıktı. Altın ve petrolü geride bırakan gümüş, yatırımcıların en çok kazandıran tercihleri arasında yer aldı. Finans Analisti İslam Memiş, A Haber canlı yayınında Kübra Kılıç Tepeci'nin sorularını yanıtlayarak piyasadaki son durumu ve 2026 beklentilerini değerlendirdi.

"ŞAMPİYONLUK GÜMÜŞTE"

Memiş, son 9 aylık sürece bakıldığında gram gümüşün altına kıyasla daha fazla getiri sağladığını belirterek şunları söyledi:
"Bu yılın en çok kazandıranı gümüş oldu. Şu an gram gümüş 62,5 lira seviyesinde, ons gümüş ise 46 doların üzerinde. Hem altına hem de gram altına göre tarihi zirveler gördük."

Ayrıca altın-gümüş rasyosunun Nisan ayında 106'dan 81 seviyesine gerilediğini, bunun da gümüş fiyatlarını yukarı taşıdığını ifade etti.

DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Memiş, yatırımcıların takip etmesi gereken teknik seviyeleri de paylaştı:

Ons gümüş: 40 dolar destek, 50 dolar direnç

Gram gümüş: 58 lira destek, 65 lira direnç

Bu seviyeler arasında dalgalanmaların süreceğini belirten Memiş, "Kısa vadede düzeltme hareketleri olsa da yükseliş trendi korunuyor" dedi.

"GRAM ALTIN UÇTU GÜMÜŞ DAHA UYGUN"

Memiş, gram altının 5.200 lira seviyesini aşmasının ardından yatırımcıların daha ucuz ve kazançlı bir seçenek olarak gümüşe yöneldiğini belirtti. Ancak hızlı yükseliş sonrası kısa vadeli düzeltmelerin de kaçınılmaz olduğuna dikkat çekti:
"Ons tarafında 44 dolar, gram tarafında 58 lira destek seviyeleri. Bu seviyelerden sonra yıl sonuna kadar yükseliş trendi yeniden devam edecektir."

2026 İÇİN BEKLENTİ: 100 LİRA SENARYOSU

Gümüş için uzun vadeli öngörülerini paylaşan Memiş, 2026 yılında gram fiyatının 90–100 lira aralığını görebileceğini söyledi.
"Altın fiyatlarının çok yükseldiği bu dönemde yatırımcılar gümüşe yönelmeye devam ediyor. Uzun vadeli yatırımcı için gümüş hâlâ önemli bir fırsat sunuyor" diye konuştu.

"AGRESİF BİR YÜKSELİŞ VAR"

Son dönemde altın ve gümüşte sert bir ralli yaşandığını hatırlatan Memiş, bu yükselişin kısa vadede teknik düzeltmelere sahne olabileceğini ancak kalıcı düşüşlerin beklenmediğini vurguladı:
"Mevcut ekonomik koşullar yükselişin devamını işaret ediyor. Ons tarafında 50 doların aşılması ve 60 dolara kadar çıkış ihtimali var. Gram gümüşte ise 80–90–100 lira dirençleri gündemde."

YATIRIMCININ YÜZÜNÜ GÜLDÜREN ALTERNATİF

Memiş'in değerlendirmesine göre gümüş, hem 2025 yılı hem de 2026 için yatırımcıların yüzünü güldürecek güçlü bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Altın yüksek fiyatlarıyla ulaşılması zor bir yatırım aracı haline gelirken, gümüş daha uygun fiyatlı ve kazanç potansiyeli yüksek bir seçenek olmaya devam ediyor.

