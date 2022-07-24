Gram altında seviye 1450 TL...İslam Memiş'ten son dakika altın yorumu! Dikiş tutturmaya çalışıyor tüm dengeler değişti! Altın alınır mı, satılır mı?
Altın almak ya da satmak isteyenler gelecek günlerde piyasaları nelerin beklediğini merak edip araştırmaya başladı.Bu doğrultuda da piyasa uzmanları tarafından yapılan yorumlar heyecanla okunuyor. 'Yastık altı yatırımı' olarak tarif edilen altın fiyatlarında iniş çıkış sürerken gözler analistlerin yaptığı yorumlara odaklandı. Son gelişmeler ışığında analistler ve uzmanlar, fiyatların hangi yöne seyredeceği konusunda görüşlerini aktardı. Bu yorumlar, altın fiyatlarında yaşanan son değişimler yatırımcısı tarafından heyecanla okunuyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten yatırımcılara çok önemli uyarılar geldi.
Altın fiyatlarında yaşanan düşüş ve yükselişin ardından yatırımcılar son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Önceki aylarda altın alarak yatırım yapanlar soluğu kuyumcuda alıyor. Altın yatırımı olanlar fiyatların ne yöne hareket edeceğini merak ederek piyasalara odaklandı. İslam Memiş gram altın hakkında, "Gram altın 6 ayda gramında 200 lira değer kazanmış. Bir sonrasında 1020, sonra 1050 ondan sonra 1200, yıl sonuna kadar da 1450 lira." ifadelerine yer verdi. Yatırımcıları heyecanlandıran açıklama sonrası altının gidişatı merak edildi. Peki, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Altın yükselir mi, düşer mi? İşte son dakika haberi hakkında detaylar...
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş altındaki dalgalanmaları değerlendirdi. Ons altındaki büyük düşüşe rağmen gram altının TL karşısında halen kazandırmaya devam etmesinin nedenini açıkladı.