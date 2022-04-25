RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Gözler oradaydı! Netleşti! Hane başına bin 200 TL ödenecek! 18 yaş üstü her vatandaş başvuru yapabilecek!

Gözler oradaydı! Netleşti! Hane başına bin 200 TL ödenecek! 18 yaş üstü her vatandaş başvuru yapabilecek!

Diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de gözlenen en büyük problemlerden biri olan terör olayları, birçok kişinin sosyo-ekonomik hayatının sekteye uğramasına sebep oluyor. Terör bölgelerinde yaşayan vatandaşları direkt olarak etkisi altına alan bu durum karşısında sessiz kalmayan devlet kurumu, ilgili şartları sağlayan tüm ailelere terör zararları desteğinin yapılacağını bildirdi.

takvim.com.tr
25.04.2022 08:44 - Son Güncelleme: 25.04.2022 08:44
Gözler oradaydı! Netleşti! Hane başına bin 200 TL ödenecek! 18 yaş üstü her vatandaş başvuru yapabilecek!

Türkiye'nin jeopolitik bakımdan önemli bir alana sahip olması, tarih boyunca düşman bakışlarının üzerinde olmasına sebep olmuştur. Bu kapsamda terör olaylarının gündeme geldiği ülkemizde, terör bölgelerinde yaşayan vatandaşların ortaya çıkan çatışma ve diğer durumlarından direkt olarak etkilenmesi kaçınılmaz olmuştur. Vatandaşlarını her konuda olduğu gibi bu konuda da yalnız bırakmayan Türkiye Cumhuriyeti, terör olaylarından ötürü zarar görmüş olan kişilere, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığı ile yardım göndermektedir.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Gözler oradaydı! Netleşti! Hane başına bin 200 TL ödenecek! 18 yaş üstü her vatandaş başvuru yapabilecek!

Terör Zararı Yardımı Nedir?

Ülkemiz sınırları içerisinde yaşayan ve çeşitli faktörler çerçevesinde bazı mağduriyetler yaşayan vatandaşlara yardım eli uzatan devlet kurumlarından biri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'dır.

Gözler oradaydı! Netleşti! Hane başına bin 200 TL ödenecek! 18 yaş üstü her vatandaş başvuru yapabilecek!

Bakanlık, geliştirmiş olduğu sosyal yardım modelleri aracılığı ile hem ihtiyaç sahiplerine hem de mağduriyet yaşanan diğer alanlara destek olmaktadır. Bu kapsamda bakanlık tarafından geliştirilmiş olan sosyal yardım modellerinden biri de Terör Zararı Yardımı modelidir.

Gözler oradaydı! Netleşti! Hane başına bin 200 TL ödenecek! 18 yaş üstü her vatandaş başvuru yapabilecek!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilmiş olan Terör Zararı Yardımı hizmeti, terör bölgelerinde yaşayan ve ilgili terör olaylarından etkilenen vatandaşları kapsamaktadır.

Gözler oradaydı! Netleşti! Hane başına bin 200 TL ödenecek! 18 yaş üstü her vatandaş başvuru yapabilecek!

Vatandaşlara, bakanlık aracılığı ile gıda, yol, giyim, eğitim ve barınma başlıkları altında ki ihtiyaçlarını karşılamaları amacı ile nakdi yardım ulaştırılmaktadır. Ayrıca bu yardım, terör olaylarından ötürü göç etmek zorunda kalan vatandaşlara da yapılmaktadır.

SON DAKİKA