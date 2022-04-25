Gözler oradaydı! Netleşti! Hane başına bin 200 TL ödenecek! 18 yaş üstü her vatandaş başvuru yapabilecek!

Türkiye'nin jeopolitik bakımdan önemli bir alana sahip olması, tarih boyunca düşman bakışlarının üzerinde olmasına sebep olmuştur. Bu kapsamda terör olaylarının gündeme geldiği ülkemizde, terör bölgelerinde yaşayan vatandaşların ortaya çıkan çatışma ve diğer durumlarından direkt olarak etkilenmesi kaçınılmaz olmuştur. Vatandaşlarını her konuda olduğu gibi bu konuda da yalnız bırakmayan Türkiye Cumhuriyeti, terör olaylarından ötürü zarar görmüş olan kişilere, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığı ile yardım göndermektedir.