RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi 📢Gözler oradaydı maaşlar şekillenmeye başladı! 🔔28.600 TL'ye yükselecek maaşlar var! 📌Temmuz zammı kalem kalem maaş hesaplaması...

📢Gözler oradaydı maaşlar şekillenmeye başladı! 🔔28.600 TL'ye yükselecek maaşlar var! 📌Temmuz zammı kalem kalem maaş hesaplaması...

Milyonlarca emekli ve memur vatandaşı yakından ilgilendiren Temmuz zammına ilişkin son gelişmeler yakından takip ediliyor. Zaman yaklaştıkça ve enflasyon rakamları da açıklandıkça şekillenmeye başlayan zam oranları, maaş miktarları gündemde sıklıkla araştırılıyor. 28.600 TL'ye yükselecek maaşlar var ve söz konusu zam rakamları oldukça heyecanlandırıyor. Temmuz zammı kalem kalem maaş hesaplamasına ilişkin merak edilen tüm bilgileri haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.

20.04.2022 19:47 - Son Güncelleme: 20.04.2022 19:47
📢Gözler oradaydı maaşlar şekillenmeye başladı! 🔔28.600 TL’ye yükselecek maaşlar var! 📌Temmuz zammı kalem kalem maaş hesaplaması...

Temmuz emekli ve memur zammına ilişkin son gelişmeler merak ediliyor. Ocak ve Temmuz olmak üzere yılda 2 kez yapılan zamların enflasyon oranına göre nasıl şekilleneceğini öğrenmek isteyenler araştırmalarını hızlandırdı. Gözler oradaydı maaşlar şekillenmeye başladı, 28.600 TL'ye yükselecek maaşlar var. Farklı meslek grupları ve kıdemlerine göre yapılacak zamlar da farklılık gösteriyor. 2022 yılı Temmuz zammı kalem kalem maaş hesaplaması hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor.

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📢Gözler oradaydı maaşlar şekillenmeye başladı! 🔔28.600 TL’ye yükselecek maaşlar var! 📌Temmuz zammı kalem kalem maaş hesaplaması...

Ardından Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki sonuçlar kamuoyu ile paylaşıldı. Buna göre de 6 aylık enflasyon Yüzde 34,60 olarak hesaplandı.

📢Gözler oradaydı maaşlar şekillenmeye başladı! 🔔28.600 TL’ye yükselecek maaşlar var! 📌Temmuz zammı kalem kalem maaş hesaplaması...

SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayında Aralık ile Haziran arasında oluşan 6 aylık enflasyon kadar artış alacaklar. Ankete göre 6 aylık enflasyon hesabı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz'da yüzde 34,60 zam alacağını ortaya çıkardı.

📢Gözler oradaydı maaşlar şekillenmeye başladı! 🔔28.600 TL’ye yükselecek maaşlar var! 📌Temmuz zammı kalem kalem maaş hesaplaması...

Mart enflasyonunun açıklanmasının ardından memur ve memur emeklilerine de fark verilmesi kesinleşmiş oldu. Memur ve memur emeklileri de SSK ve Bağ-Kur emeklileri gibi yılda 2 kez zam alıyor.

📢Gözler oradaydı maaşlar şekillenmeye başladı! 🔔28.600 TL’ye yükselecek maaşlar var! 📌Temmuz zammı kalem kalem maaş hesaplaması...

Ocak ve Temmuz aylarında alınan bu zamlar toplu sözleşme ile belirleniyor. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zam oranını geçen enflasyon kadar da fark alıyor.

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