Gözler oradaydı! Devlet desteği müjdesi verildi! Kimliği ile başvuran herkese 15 bin TL verilecek!

Ziraat Bankası Eğitim Kredisi 2022

Yeni dönemde geliştirmiş olduğu çiftçi destek paketleri ve diğer kredi hizmetleri ile vatandaşlar tarafından yakın takibe alınmış olan Ziraat Bankası, bu kez de çocuğunun ya da çocuklarının eğitim masraflarını karşılamak adına desteğe ihtiyaç duyan anne ve babalara nakit hizmeti sunacağını bildirdi.