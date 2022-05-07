Gözler oradaydı! Devlet desteği müjdesi verildi! Kimliği ile başvuran herkese 15 bin TL verilecek!

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Bir süredir ekonomi piyasalarında gözlenen olumsuz gelişmeler, eğitim masraflarının da artmasına sebep oldu. Bu noktada devreye giren kamu bankaları, ilgili şartları sağlayan anne ve babalara eğitim kredisi kampanyası kapsamında nakit desteğinde bulunacağını açıkladı. İşte bankaların eğitim kredisi hizmetlerine ilişkin ayrıntılar
Döviz kurlarında gözlenen yukarı yönlü hareketlerden ötürü giderek pahalılaşan hayat şartları, eğitim masraflarının da artmasına sebep oldu. Bu kapsamda çocuklarının eğitim masraflarını karşılama noktasında desteğe ihtiyaç duyan anne ve babalara kamu bankalarından müjdeli haber geldi. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası ilgili hizmetlerinin ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı.
Ziraat Bankası Eğitim Kredisi 2022
Yeni dönemde geliştirmiş olduğu çiftçi destek paketleri ve diğer kredi hizmetleri ile vatandaşlar tarafından yakın takibe alınmış olan Ziraat Bankası, bu kez de çocuğunun ya da çocuklarının eğitim masraflarını karşılamak adına desteğe ihtiyaç duyan anne ve babalara nakit hizmeti sunacağını bildirdi.
Ziraat Bankası'nın ihtiyaç kredisi başlığı altında geliştirmiş olduğu ancak eğitim masrafları için de kullanılmasına izin vermiş olduğu eğitim kredisi kampanyasının azami vade sayısı 36 ay olarak belirlendi.