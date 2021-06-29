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Gönüllere su serpen haber tez yayıldı! Hyundai, Fiat, Dacia: Sıfır arabalar 150.000 TL’nin altına satılıyor! İşte o modeller

Sıfır araba satın almak isteyenler uygun maliyetli taşıtları inceliyorlar. 143 bin 868 TL ile Hyundai i10 1.0 Jump koli benzinli manuel vites, 139 bin TL ile Fiat Panda 1.2 Urban koli benzinli manuel vites ve 148 in TL ile Dacıa Dokker Van sıfır vasıta bültenleri verildi. Araba fiyatlarındaki yükselişler nedeniyle vatandaşlar internet sayfalarında uygun fiyatlı araçları araştırmaya başladılar. Araba şirketler ise 150 bin TL altına satılan arabaları duyurdular. Araba alırken ilk önce dikkat etmeniz gereken konu gereksinimdir. Yani arabayı ne için kullanacağınızdır. Arabayı zevk, kişisel kullanım için bir araba olabilir veya aile arabası daha geniş bir araba tercih edebilirsiniz.

29.06.2021 09:07 - Son Güncelleme: 29.06.2021 09:07
Gönüllere su serpen haber tez yayıldı! Hyundai, Fiat, Dacia: Sıfır arabalar 150.000 TL’nin altına satılıyor! İşte o modeller

Araba fiyatlarındaki yükselişler nedeniyle vatandaşlar internet sayfalarında uygun fiyatlı araçları araştırmaya başladılar. Araba şirketler ise 150 bin TL altına satılan arabaları duyurdular. 2020 model Fiat Panda Cross 4×4 0.9 Twin-Air 85 Hp versiyonu için tavsiye edilen kampanyalı satış fiyatı 194.100 TL'dir. 2020 model yılı araçlar stoklarla sınırlıdır. Kampanya 02.06.2021-01.07.2021 tarihleri arasında geçerlidir. Sıfır otomobil alırken herkesin otomobiller hakkında ortalama bir bilgisi vardır. Sizin hayalinizdeki otomobil veya eş dostun daha önce test ettiği veya daha önce kullandığı otomobiller olabilmektedir. Sıfır km otomobil alacağınızda kafanız normale göre daha fazla karışmış olacaktır.

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Gönüllere su serpen haber tez yayıldı! Hyundai, Fiat, Dacia: Sıfır arabalar 150.000 TL’nin altına satılıyor! İşte o modeller

Hyundai i10

Hyundai i10 Hyundai i10 1.0 Jump paket benzinli manuel vitestir. Şehrin kalabalık sokaklarında, dar kavşaklarda ilerlemeye ve küçük park yerlerine sığmaya çalışırken i10'un manevra kabiliyeti size benzersiz bir sürüş kolaylığı sağlayacak.

Gönüllere su serpen haber tez yayıldı! Hyundai, Fiat, Dacia: Sıfır arabalar 150.000 TL’nin altına satılıyor! İşte o modeller

3,67 metrelik uzunluğu ve 1,68 metrelik genişliğiyle i10, kompakt dış görünümü ferah bir iç hacimle birleştirerek size hayatı büyük yaşamanız için gerekli alanı ve esnekliği sunuyor.


Gönüllere su serpen haber tez yayıldı! Hyundai, Fiat, Dacia: Sıfır arabalar 150.000 TL’nin altına satılıyor! İşte o modeller

FİAT Panda

Fiat Panda 139.000 TL'den başlayan fiyatlarla.

139.000 TL, 2020 model Fiat Panda Urban 1.2 Fire 69 HP versiyonu için tavsiye edilen kampanyalı satış fiyatıdır.

Gönüllere su serpen haber tez yayıldı! Hyundai, Fiat, Dacia: Sıfır arabalar 150.000 TL’nin altına satılıyor! İşte o modeller

2020 model Fiat Panda Cross 4×4 0.9 Twin-Air 85 Hp versiyonu için tavsiye edilen kampanyalı satış fiyatı 194.100 TL'dir. 2020 model yılı araçlar stoklarla sınırlıdır. Kampanya 02.06.2021-01.07.2021 tarihleri arasında geçerlidir.