Gönüllere su serpen haber tez yayıldı! Hyundai, Fiat, Dacia: Sıfır arabalar 150.000 TL’nin altına satılıyor! İşte o modeller

Sıfır araba satın almak isteyenler uygun maliyetli taşıtları inceliyorlar. 143 bin 868 TL ile Hyundai i10 1.0 Jump koli benzinli manuel vites, 139 bin TL ile Fiat Panda 1.2 Urban koli benzinli manuel vites ve 148 in TL ile Dacıa Dokker Van sıfır vasıta bültenleri verildi. Araba fiyatlarındaki yükselişler nedeniyle vatandaşlar internet sayfalarında uygun fiyatlı araçları araştırmaya başladılar. Araba şirketler ise 150 bin TL altına satılan arabaları duyurdular. Araba alırken ilk önce dikkat etmeniz gereken konu gereksinimdir. Yani arabayı ne için kullanacağınızdır. Arabayı zevk, kişisel kullanım için bir araba olabilir veya aile arabası daha geniş bir araba tercih edebilirsiniz.

29.06.2021 09:07 - Son Güncelleme: 29.06.2021 09:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





