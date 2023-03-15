Geçici işçiye kadroda SON 2 GÜN! 90 bin Taşeron, ücretli öğretmen, belediye şirket, TYP’lilere kadro listesi! Bakan Bilgin, ’Kapatıyoruz’ diyerek müjdeledi! Kadroya alınacaklar...

EYT'DE STAJ MEVZUSU

"Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi ile staj mağdurlarının ortaya çıktığı" dile getirilerek değerlendirmesi sorulan Bilgin, "Staj mağduru, kavramı doğru değil, staj mağduru yok. Çünkü prim yatırmayanlar, prim yatırmadan emekli olabilir mi? Patronları kim? Kendi adlarına sigorta primini yatıracak olan ismi bize bildirsinler, onları tespit edelim, primlerini yatırsınlar. Staj bir eğitimdir, kavramları doğru kullanalım." diye konuştu.