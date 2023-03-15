Geçici işçiye kadroda SON 2 GÜN! 90 bin Taşeron, ücretli öğretmen, belediye şirket, TYP'lilere kadro listesi! Bakan Bilgin, 'Kapatıyoruz' diyerek müjdeledi! Kadroya alınacaklar...
Geçici işçinin kadro sorunu için son dakika açıklamalar geldi. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin son açıklamasında, "Geçici işçi dosyasını kapatıyoruz." diyerek tarih verdi. Meclis'e gelen kadro meselesinin ardından gözler, Taşeron, TYP ve diğer kadro bekleyen işçilere çevrildi. Peki, kimler kadorya geçecek? Geçici işçilere ne zaman kadro verilecek? Taşeron, ücretli öğretmen, belediye şirket, TYP'lilere kadro verilecek mi? İşte tüm merak edilenler haberimizde!
Geçici işçiler merakla kadro düzenlemesini bekliyor ve bu konuda gözler Meclis'e çevrildi. Geçici işçiye kadro verilmesi konusunun TBMM'ye gelmesinin ardından, yeni açıklama Bakan Bilgin'den geldi. Bu haftayı işaret eden Bilgin, "Geçici işçi sorununu çözüyoruz, bu mesele tarihe karışacak" dedi. İşte son gelişmeler...
ÇALIŞMA BAKANI VEDAT BİLGİN'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMA GELDİ!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Geçici işçi sorununu çözüyoruz, bu mesele tarihe karışacak." dedi.
EYT'DE STAJ MEVZUSU
"Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi ile staj mağdurlarının ortaya çıktığı" dile getirilerek değerlendirmesi sorulan Bilgin, "Staj mağduru, kavramı doğru değil, staj mağduru yok. Çünkü prim yatırmayanlar, prim yatırmadan emekli olabilir mi? Patronları kim? Kendi adlarına sigorta primini yatıracak olan ismi bize bildirsinler, onları tespit edelim, primlerini yatırsınlar. Staj bir eğitimdir, kavramları doğru kullanalım." diye konuştu.