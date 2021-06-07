Flaş adım geldi! Bu mesleklere geçene büyük müjde! Dikkat çeken kıdem tazminatı açıklaması yapıldı!

Peş peşe son dakika haberleri gelmeye devam ediyor! 'Yeni nesil çalışma yöntemleri' ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. İş değiştirmek isteyen kişilere yeni iş olanaklarını oluşturmak için geçiş destekleri verilecek. Eğitim gören öğrencilerin ücretleri kamu tarafından karşılanarak işveren üzerindeki yük kaldırılacak. İşte ekonomide yeni atılacak adımlara ilişkin son dakika haberinin detayları… Kıdem tazminatı o işyerinde çalışarak geçirdiğiniz her yıl için bir aylık brüt ücret baz alınarak hesaplanır. Yılın artan kısımları da oranlanarak hesaba eklenip tazminatın net değeri bulunur.