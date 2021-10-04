Fiyatı 23 TL'ye kadar düştü! Çaydanlık, yemek takımı, tencere... BİM 5 ve 8 Ekim aktüel ürünler kataloğu!
BİM 5 ve 8 Ekim aktüel ürünler kataloğunda çaydanlık, yemek takımı, tencere gibi mutfak ihtiyaçları yarı fiyatına satışa çıktı. BİM aktüel ürünler kataloğu milyonlarca vatandaş tarafından yoğun ilgi görüyor. Hem 5 Ekim hem de 8 Ekim tarihleri için ayrı ayrı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Her 2 kataloğun tam listesi haberimizde! Bu hafta BİM mağazalarında stoklarla sınırlı ürünler kapış kapış gidecek. İşte kataloğun tamamı...
04.10.2021 09:39
- Son Güncelleme: 04.10.2021 09:39
5 Ekim ve 8 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BU hafta BİM'de tencere ve yemek takımları büyük indirime giriyor. Güral Porselen 57 Parça Bone Yemek Takımı bu hafta BİM'de 1.199,00 TL'den satışa girecek. Döküm Karnıyarık Tenceresi ~28 cm 269, 00 TL'den satılacak. Çelik Çaydanlık ise sadece 169, 00 TL'den alıcısını bekleyecek. Granit Efektli Sosluk ise 22, 90 TL olarak raflardaki yerini alacak. Özellikle mutfak ihtiyaçlarına ağırlık veren BİM'in bu yeni indirimli aktüel ürünler kataloğuna haberimizde yer verdik. İşte tam liste!