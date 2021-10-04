Fiyatı 23 TL’ye kadar düştü! Çaydanlık, yemek takımı, tencere... BİM 5 ve 8 Ekim aktüel ürünler kataloğu!

5 Ekim ve 8 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BU hafta BİM'de tencere ve yemek takımları büyük indirime giriyor. Güral Porselen 57 Parça Bone Yemek Takımı bu hafta BİM'de 1.199,00 TL'den satışa girecek. Döküm Karnıyarık Tenceresi ~28 cm 269, 00 TL'den satılacak. Çelik Çaydanlık ise sadece 169, 00 TL'den alıcısını bekleyecek. Granit Efektli Sosluk ise 22, 90 TL olarak raflardaki yerini alacak. Özellikle mutfak ihtiyaçlarına ağırlık veren BİM'in bu yeni indirimli aktüel ürünler kataloğuna haberimizde yer verdik. İşte tam liste!