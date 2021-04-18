Fındık fiyatları ne kadar oldu? 18 Nisan Pazar Ordu, Giresun, Ünye, Zonguldak fındık borsalarında fındık kaç lira?

18 Nisan fındık fiyatları ne kadar? Sorusu sabah saatlerinden itibaren gündeme gelen konulardan biri oldu. Alıcılar ve üreticiler Ramazan ayında fındık fiyatlarında yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. Fındıkta dünya pazarının yüzde 70'ini elinde tutan Türkiye, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesine fındık ihraç ediyor. Bu noktada vatandalar, Fındık fiyatları yükseliyor mu düşüyor mu? Serbest piyasada fındık fiyatları ne kadar? Sorularına yanıt arıyor. İşte 18 Nisan Trabzon, Ordu, Samsun, Çarşamba, Zonguldak, Kocaeli, Ünye, Giresun, Düzce, Sakarya, Fatsa, Akçakoca, Terme güncel fındık fiyatları...

18.04.2021 12:09 - Son Güncelleme: 18.04.2021 12:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





