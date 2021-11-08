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Haberler Ekonomi Finansbank, İNG ve TEB muslukları fora etti!! Günlük 12 TL taksitli 10.000 TL ihtiyaç krediniz 3 dakika içinde hesabınızda

Finansbank, İNG ve TEB muslukları fora etti!! Günlük 12 TL taksitli 10.000 TL ihtiyaç krediniz 3 dakika içinde hesabınızda

Bankalar kredi faiz oranlarında muslukları açmış durumda. Finansbank, İNG ve TEB tanışma kredisi altında çeşitli kampanyalar düzenliyor. Bu anlamda uygun kredi faiz oranları dikkatlerden kaçmıyor. 1.35, 1.36 ve 1.39 faiz oranlarıyla çekilen ihtiyaç kredileri anında hesaba yatıyor.

takvim.com.tr
08.11.2021 10:18 - Son Güncelleme: 08.11.2021 10:19
Finansbank, İNG ve TEB muslukları fora etti!! Günlük 12 TL Taksitli 10.000 TL ihtiyaç krediniz 3 dakika içinde hesabınızda

Gün içerisinde beklemediğimiz, hesap etmediğimiz haller bazı durumlarda bizi nakit sıkıntısına sokabilir. Genellikle de evlilik gibi bol masraflı işlerde ya da sağlık gibi hayati hallerde anlık nakde gereksinim duymak bireyin zor halde kalmasını sağlayabiliyor. Bunun yani sıra karşılaşılan fırsatları kazanca dönüştürmek de tekrar belli bir paraya gereksinim gerektiriyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Finansbank, İNG ve TEB muslukları fora etti!! Günlük 12 TL Taksitli 10.000 TL ihtiyaç krediniz 3 dakika içinde hesabınızda

QNB Finansbank Tanışma Kredisi

Tanışma Kredisi

Faiz Oranı

%1,39

Aylık Taksit

371,72 TL

Toplam Ödeme

13.431,92 TL


Finansbank, İNG ve TEB muslukları fora etti!! Günlük 12 TL Taksitli 10.000 TL ihtiyaç krediniz 3 dakika içinde hesabınızda

ING 3 Ay Ertelemeli Kredi

3 Ay Ertelemeli Kredi

Faiz Oranı

%1,35

Aylık Taksit

368,79 TL

Toplam Ödeme

13.326,44 TL

Finansbank, İNG ve TEB muslukları fora etti!! Günlük 12 TL Taksitli 10.000 TL ihtiyaç krediniz 3 dakika içinde hesabınızda

TEB - Türk Ekonomi Bankası CEPTETEB İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%1,59 %1,36

Aylık Taksit

369,52 TL

Toplam Ödeme

13.352,72 TL

Finansbank, İNG ve TEB muslukları fora etti!! Günlük 12 TL Taksitli 10.000 TL ihtiyaç krediniz 3 dakika içinde hesabınızda

3 DAKİKADA KREDİ

3 dakikada kredi veren bankalar denildiği vakit çoğu değişik kurumun olduğunu görmekteyiz. Son senelerde çoğu özel ve devlet bankası, bu alanda kampanya başlatmıştır. Kampanyalar vasıtası ile dilediğiniz kadar krediyi, belli koşullara göre hareket ederek almanız olasıdır.

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