Finansbank, İNG ve TEB muslukları fora etti!! Günlük 12 TL taksitli 10.000 TL ihtiyaç krediniz 3 dakika içinde hesabınızda
Bankalar kredi faiz oranlarında muslukları açmış durumda. Finansbank, İNG ve TEB tanışma kredisi altında çeşitli kampanyalar düzenliyor. Bu anlamda uygun kredi faiz oranları dikkatlerden kaçmıyor. 1.35, 1.36 ve 1.39 faiz oranlarıyla çekilen ihtiyaç kredileri anında hesaba yatıyor.
08.11.2021 10:18
- Son Güncelleme: 08.11.2021 10:19
Gün içerisinde beklemediğimiz, hesap etmediğimiz haller bazı durumlarda bizi nakit sıkıntısına sokabilir. Genellikle de evlilik gibi bol masraflı işlerde ya da sağlık gibi hayati hallerde anlık nakde gereksinim duymak bireyin zor halde kalmasını sağlayabiliyor. Bunun yani sıra karşılaşılan fırsatları kazanca dönüştürmek de tekrar belli bir paraya gereksinim gerektiriyor.