FED 2026 yılının ilk faiz kararını bugün açıklıyor! Trump’ın faiz indirimi talebi gündemde
Fed, 2026 yılının ilk faiz kararını bugün saat 21.00'de açıklayacak. Piyasalarda politika faizinin yüzde 3,5-3,75 bandında sabit tutulması beklenirken istihdam artışındaki zayıflama ve enflasyonun hedefin üzerinde seyri karar öncesinde belirleyici başlıklar olarak öne çıkıyor. Öte yandan görev süresi dolmak üzere olan ve Trump'ın baskısı altındaki Fed Başkanı Jerome Powell'ın alacağı karar merakla bekleniyor.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi: