PODCAST CANLI YAYIN

FED 2026 yılının ilk faiz kararını bugün açıklıyor! Trump’ın faiz indirimi talebi gündemde

Fed, 2026 yılının ilk faiz kararını bugün saat 21.00'de açıklayacak. Piyasalarda politika faizinin yüzde 3,5-3,75 bandında sabit tutulması beklenirken istihdam artışındaki zayıflama ve enflasyonun hedefin üzerinde seyri karar öncesinde belirleyici başlıklar olarak öne çıkıyor. Öte yandan görev süresi dolmak üzere olan ve Trump'ın baskısı altındaki Fed Başkanı Jerome Powell'ın alacağı karar merakla bekleniyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
FED 2026 yılının ilk faiz kararını bugün açıklıyor! Trump’ın faiz indirimi talebi gündemde - 1

Geçtiğimiz yıl eylül, ekim ve aralık aylarında toplam 75 baz puanlık faiz indirimi gerçekleştiren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), yeni yılın ilk toplantısıyla yeniden gündemin merkezine yerleşti.

FED 2026 yılının ilk faiz kararını bugün açıklıyor! Trump’ın faiz indirimi talebi gündemde - 2

FED'İN OCAK 2026 FAİZ KARARI TARİHİ

Fed, 2026 yılının ilk faiz kararını 28 Ocak Çarşamba günü saat 21.00'de açıklayacak. Yılın ilk toplantısından çıkacak mesajlar, yalnızca ABD piyasaları için değil, küresel finans dengeleri açısından da yakından takip edilecek.

FED 2026 yılının ilk faiz kararını bugün açıklıyor! Trump’ın faiz indirimi talebi gündemde - 3

GÖZLER POWELL'IN MESAJLARINDA OLACAK

Hem Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen cezai soruşturma hem de Trump'ın açık faiz indirimi çağrıları nedeniyle baskı altında olduğu belirtilen Jerome Powell'ın, toplantı sonrası yapacağı açıklamalar piyasalar tarafından yakından izlenecek.

FED 2026 yılının ilk faiz kararını bugün açıklıyor! Trump’ın faiz indirimi talebi gündemde - 4

TRUMP'TAN NET MESAJ: "FAİZLER DÜŞECEK"

ABD Başkanı Donald Trump, Fed'in yeni başkanıyla birlikte faiz oranlarının düşeceğini savundu. Lowa'nın Des Moines kentinde düzenlenen mitingde konuşan Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Harika bir Fed başkanımız olduğunda, ki olacağını düşünüyorum. Bunu yakında açıklayacağım... Faiz oranlarının çok düşeceğini göreceksiniz."

FED 2026 yılının ilk faiz kararını bugün açıklıyor! Trump’ın faiz indirimi talebi gündemde - 5

POWELL SONRASI İÇİN HANGİ İSİM ÖNE ÇIKIYOR?

Görev süresi Mayıs ayında dolacak olan Jerome Powell'ın yerine kimin geleceği de tartışma konusu. BlackRock'ta tahvil yatırımlarından sorumlu yönetici olarak görev yapan Rick Rieder'ın ismi öne çıkıyor. Tahmin piyasası Kalshi'ye göre Rieder'in Fed başkanı olma olasılığı yüzde 48'e yükselmiş durumda.

2018 yılından bu yana Fed Başkanlığı görevini yürüten Powell, görev süresi sona erse bile 2028 yılına kadar Fed guvernörü olarak görevine devam edebilecek

FED 2026 yılının ilk faiz kararını bugün açıklıyor! Trump’ın faiz indirimi talebi gündemde - 6

PİYASALAR NE BEKLİYOR?

Powell, aralık ayındaki toplantının ardından yaptığı değerlendirmede, yeni bir adım atmadan önce ekonominin nasıl geliştiğini görmek için bekleyecek iyi bir konumda olduklarını ifade etmişti.

Ocak ayındaki FOMC toplantısında Fed'in yüzde 65 olasılıkla faizleri mevcut seviyede sabit tutması bekleniyor. Bununla birlikte yüzde 25 olasılıkla 25 baz puanlık bir faiz indirimi ihtimali de masada bulunuyor.

2026 FED TOPLANTI TAKVİMİ

Fed, 2026 yılı boyunca toplam 8 kez faiz kararı almak üzere toplanacak. Takvim şu şekilde:

Ocak: 27–28 Ocak

Mart: 17–18 Mart

Nisan: 28–29 Nisan

Haziran: 16–17 Haziran

Temmuz: 28–29 Temmuz

Eylül: 15–16 Eylül

Ekim: 27–28 Ekim

Aralık: 8–9 Aralık