FED 2026 yılının ilk faiz kararını bugün açıklıyor! Trump’ın faiz indirimi talebi gündemde

PİYASALAR NE BEKLİYOR?

Powell, aralık ayındaki toplantının ardından yaptığı değerlendirmede, yeni bir adım atmadan önce ekonominin nasıl geliştiğini görmek için bekleyecek iyi bir konumda olduklarını ifade etmişti.

Ocak ayındaki FOMC toplantısında Fed'in yüzde 65 olasılıkla faizleri mevcut seviyede sabit tutması bekleniyor. Bununla birlikte yüzde 25 olasılıkla 25 baz puanlık bir faiz indirimi ihtimali de masada bulunuyor.

2026 FED TOPLANTI TAKVİMİ

Fed, 2026 yılı boyunca toplam 8 kez faiz kararı almak üzere toplanacak. Takvim şu şekilde:

Ocak: 27–28 Ocak

Mart: 17–18 Mart

Nisan: 28–29 Nisan

Haziran: 16–17 Haziran

Temmuz: 28–29 Temmuz

Eylül: 15–16 Eylül

Ekim: 27–28 Ekim

Aralık: 8–9 Aralık