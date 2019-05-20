Fazla prim çalışana geri ödenir! Geri ödeme hizmetinden kimler yararlanabilir?
Çalışanlar ya da emeklilik bekleyenler isterlerse fazladan ödenen primlerini geri alabiliyor. Ayrıca vefat eden sigortalıların yakınları da eğer ölüm maaşı bağlanmamışsa primleri geri alabiliyor. Peki geri ödeme hizmetinden kimler yararlanabilir? Vefat edenlerin yakınları da bu haktan yararlanabilir mi? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem merak edilen tüm soruları cevapladı. İşte detaylar...
Sosyal güvenlik sistemimize göre emekli olabilmek için belli miktarda ve gün sayısında prim ödememiz gerekiyor. Bu primler hem işçi adına hem de işveren adına ödeniyor ve brüt maaşımızdan kesiliyor. Ancak fazla ödediğimiz ya da kullanmadığımız primler için geri alma imkanı var. Böylece SGK'da duran paralarımızı alabiliyoruz.
EMEKLİLİK İMKANI KALMADIYSA
Yaşlılık toptan ödemesinde bazı şartlar bulunuyor. Emekli olabilmek için gerekli yaş şartını doldurmasına rağmen primleri yeterli olmadığı için emekli maaşı almaya hak kazanamayanlar paralarını geri alabiliyor. Burada önemli olan emeklilik için gerekli olan yaşı ve yıl şartını doldurmuş olmak.