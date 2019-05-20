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Fazla prim çalışana geri ödenir! Geri ödeme hizmetinden kimler yararlanabilir?

Çalışanlar ya da emeklilik bekleyenler isterlerse fazladan ödenen primlerini geri alabiliyor. Ayrıca vefat eden sigortalıların yakınları da eğer ölüm maaşı bağlanmamışsa primleri geri alabiliyor. Peki geri ödeme hizmetinden kimler yararlanabilir? Vefat edenlerin yakınları da bu haktan yararlanabilir mi? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem merak edilen tüm soruları cevapladı. İşte detaylar...

20.05.2019 07:50 - Son Güncelleme: 20.05.2019 07:50
Fazla prim çalışana geri ödenir! Geri ödeme hizmetinden kimler yararlanabilir?

Sosyal güvenlik sistemimize göre emekli olabilmek için belli miktarda ve gün sayısında prim ödememiz gerekiyor. Bu primler hem işçi adına hem de işveren adına ödeniyor ve brüt maaşımızdan kesiliyor. Ancak fazla ödediğimiz ya da kullanmadığımız primler için geri alma imkanı var. Böylece SGK'da duran paralarımızı alabiliyoruz.

Fazla prim çalışana geri ödenir! Geri ödeme hizmetinden kimler yararlanabilir?

Primleri iki türlü alıyoruz. Birincisi emekli olma yaşına gelmemize rağmen eğer yeterince primimiz yoksa daha önce ödenenler geri alınabiliyor.

Fazla prim çalışana geri ödenir! Geri ödeme hizmetinden kimler yararlanabilir?

İkincisinde ise çalışırken eğer prime esas kazanç limitini aşan miktarda ödeme oluyorsa bu fazla paraları geri alma imkanımız bulunuyor.

Fazla prim çalışana geri ödenir! Geri ödeme hizmetinden kimler yararlanabilir?

EMEKLİLİK İMKANI KALMADIYSA
Yaşlılık toptan ödemesinde bazı şartlar bulunuyor. Emekli olabilmek için gerekli yaş şartını doldurmasına rağmen primleri yeterli olmadığı için emekli maaşı almaya hak kazanamayanlar paralarını geri alabiliyor. Burada önemli olan emeklilik için gerekli olan yaşı ve yıl şartını doldurmuş olmak.

Fazla prim çalışana geri ödenir! Geri ödeme hizmetinden kimler yararlanabilir?

Örneğin 60 yaşında bir sigortalı geçmişte 2000 gün primi varsa ve bunu 3600'e çıkartmak için çalışma imkanı da bulunmuyorsa bu günlerin parasını Sosyal Güvenlik Kurumu'na müracaat ederek geri alabiliyor. Böylece ödenmiş olan 2000 gün boşa gitmemiş oluyor.

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