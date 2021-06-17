Faizler alev gibi parladı! 30.000 TL birikimi olan 32 günlük faizle kaç TL kazanır? Son dakika banka mevduat faizleri uçuş moduna geçti!

Faiz oranları birden değişti! Bankada parası olanlara müjdeli haber geldi! Bankada parası olanlar için bankaların vadeli faizleri yükseldi. 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları vatandaşların en fazla arattığı konular arasına girmiş bulunmakta. Bankada toplu parası olanlar en fazla faiz veren bankaları öğrenmek istiyor. Haberimizde bu gidişatla alakalı tüm ayrıntıları veriyoruz. Peki Haziran 2021'de 32 günlük vadeli mevduata en yüksek faiz veren bankalar hangisi? 30.000 TL bir ayda kaç lira faiz kazancı sağlar? 30 bin lira ne kadar faiz getirir, repo getirisi ne kadar? İşte tüm detaylar...