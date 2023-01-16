EYT’ye 1 basamak kala 3600-5400 günle kısmi emeklilik tablosu! 4a 4b 1999-2000 sigorta + 50-52-55 yaş haddiyle EYT’li olacaklar açıklandı! 2 yıldan fazla...

EYT'yi az bir farkla kaçıranlar üzülmesin. Bunun için B planı devreye giriyor. Yasa teklifi; prim gün sayısı ve çalışma yılı koşulunu yerine getirmeyenleri de kapsayacak. 3600-5400 gün primle erken emeklilik kapısı açılacak. Peki, kimler bu formülden yararlanacak? İşte tüm merak edilenler...