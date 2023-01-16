EYT'ye 1 basamak kala 3600-5400 günle kısmi emeklilik tablosu! 4a 4b 1999-2000 sigorta + 50-52-55 yaş haddiyle EYT'li olacaklar açıklandı! 2 yıldan fazla...
Yaşa takılanlar için emeklilik yolunu açacak EYT düzenlemesi primini ve hizmet süresini tamamlamayanları da kapsayacak. Belli koşullar yerine getirildiği vakit bu kişiler de EYT yasasından yararlanabilecek. Primi noksan olanların bu noktada imdadına kısmi emeklilik yetişecek. Prim günü nedeniyle emekliliği kaçıran SSK'lılar 3600, Bağkur'lular ise 5400 günle kısmi erken emekli olabilecek. Peki, kimler yararlanacak? İşte merak edilenler!
16.01.2023 21:19 - Son Güncelleme: 16.01.2023 21:19
EYT'yi az bir farkla kaçıranlar üzülmesin. Bunun için B planı devreye giriyor. Yasa teklifi; prim gün sayısı ve çalışma yılı koşulunu yerine getirmeyenleri de kapsayacak. 3600-5400 gün primle erken emeklilik kapısı açılacak. Peki, kimler bu formülden yararlanacak? İşte tüm merak edilenler...
Örneğin, Şubat 1999'da sigortalı olan erkek çalışan 25 yılın dolacağı Şubat 2024'te EYT düzenlemesinden yararlanabilecek.