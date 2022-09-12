EYT’siz + yaş barajı olmadan maaş bağlanıyor! 1993-1995-1997-1990-2008’e kadar sigortalı olana 6,8,15 yıl erken emeklilik! SGK yıl 45,48,52 yaş sigorta prim gün tablosu 2022!

Emekli olma yaşı düşürülüyor, artık anında emekli olabileceksiniz! Bu kapsamda borçlanma hakları ön plana giriyor. Doğum borçlanması ile erken emekli olmak amacıyla kadınlar tam 3 çocuklarından yararlanabilecekler. Erkekler de askerlik borçlanmasından yararlanabiliyor. Sosyal güvenlik sistemi vatandaşlara birtakım hallerde daha erken emekli olmayı gerçekleştiren fırsatlar sunuyor. Bu yolla 6 seneye kadar daha erken emekli olmak mümkün. Peki, kimler erken emekli olabilir? İşte merak edilenler!