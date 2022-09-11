EYT'siz emeklilikte yeni yaş ölçütü! 4/1-(a), 4/1-(b), 4/1-(c)'liye 38,39,40,45 yaşında erken emeklilik! 1999-2000-2002-2004-2008'de işe girenler...
Vatandaşlar tarafından en çok yanıt aranan sorulardan birisi de "Ne zaman emekli olabilirim?" sorusu. İş hayatındaki milyonlarca vatandaş emeklilik tarihlerini merak ediyor ve erken emekli olmanın yollarını arıyor. SGK işe başlama tarihinden önce askerlik vazifesini yerine getirmiş olanlara askerlik borçlanması sağlıyor. Askerlik borçlanmasıyla vatandaşlar daha erken sürede emekli olabiliyor. Kadınlar da doğum borçlanması yoluyla erken emeklilik hakkından yararlanabiliyor. Peki, kimler erken emekli olabilir? Erken emekli olmak için yapılması gerekenler neler? İşte tüm detaylı bilgiler haberimizde!
4A-4B-4C- SSK, SGK ve Bağkur'luysanız erken emeklilik için detayları araştırmaya başlamışsınızdır. Bu kapsamda erken emekli olmak için çeşitli formuller bulunuyor. Kadınlar için doğum borçlanması, erkekler içinse askerlik en önde gelen aşamalar. Prim doldurmak amacıyla çalışma yaşamında yer alan vatandaşlar amacıyla askerlik ve doğum borçlanmaları ile bu süreci öne alınabiliyor.İşte erken emekliliğe dair merak edilenler!
Çalışanların hemen hepsi emekli olacakları tarihi merak ediyor. Emeklilik için üç önemli şart olmasına rağmen bazı avantajlarla tarihi erkene çekmek de mümkün. İşte erken emeklilik için iki önemli fırsat...
● Belli bir yaşa gelmek. (Bunu ilk işe giriş tarihi belirliyor.) Bu şartların üçü birden gerçekleşmeden emekli olma imkanı (malullük, engellilik gibi istisnalar hariç) yok. Ancak yukarıdaki şartları değiştirmek, azaltmak, geri çekmek gibi fırsatlar var. Yani erken emeklilik imkanı bulunuyor.