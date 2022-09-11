EYT'siz emeklilikte yeni yaş ölçütü! 4/1-(a), 4/1-(b), 4/1-(c)'liye 38,39,40,45 yaşında erken emeklilik! 1999-2000-2002-2004-2008'de işe girenler...

4A-4B-4C- SSK, SGK ve Bağkur'luysanız erken emeklilik için detayları araştırmaya başlamışsınızdır. Bu kapsamda erken emekli olmak için çeşitli formuller bulunuyor. Kadınlar için doğum borçlanması, erkekler içinse askerlik en önde gelen aşamalar. Prim doldurmak amacıyla çalışma yaşamında yer alan vatandaşlar amacıyla askerlik ve doğum borçlanmaları ile bu süreci öne alınabiliyor.İşte erken emekliliğe dair merak edilenler!