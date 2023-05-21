EYT’nin ardından 4 kademeli erken emeklilik belirlendi! 5000 prim + Kadınlarda 50-51-53, Erkeklerde 54-55-57 yaş! SGK prim yaş gün tablosu açıklandı

Erken emeklilik her çalışanın hayali. EYT yasası sonrası az bir farkla emekliliği kaçıranlar kendine yeni bir yol arıyor. Aynı zamanda yeni emeklilik reformuyla da şartlarda değişiklikler yapılması gündeme geldi. Peki, 4 aşamalı erken emeklilik yolları neler? İşte detaylar...