EYT'nin ardından 4 kademeli erken emeklilik belirlendi! 5000 prim + Kadınlarda 50-51-53, Erkeklerde 54-55-57 yaş! SGK prim yaş gün tablosu açıklandı
EYT ile birlikte 4 milyonu aşkın vatandaşın emeklilik hakkı onaylandı. Milyonların erken emeklilik yolunu açacak düzenlemeler kapsamında gözler yeni Meclis'e çevrildi. Bu açıdan erken emeklilik için 4 model yer alıyor. Peki, kimler erken emeklilik imkanından yararlanacak? İşte tüm merak edilenler haberimizde...
21.05.2023 19:35 - Son Güncelleme: 21.05.2023 19:35
Erken emeklilik her çalışanın hayali. EYT yasası sonrası az bir farkla emekliliği kaçıranlar kendine yeni bir yol arıyor. Aynı zamanda yeni emeklilik reformuyla da şartlarda değişiklikler yapılması gündeme geldi. Peki, 4 aşamalı erken emeklilik yolları neler? İşte detaylar...
EYT düzenlemesinin ardından, milyonlara erken emeklilik yolunu açacak yeni düzenlemeler Meclis'e taşınacak.