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Haberler Ekonomi EYT'nin ardından 4 kademeli erken emeklilik belirlendi! 5000 prim + Kadınlarda 50-51-53, Erkeklerde 54-55-57 yaş! SGK prim yaş gün tablosu açıklandı

EYT'nin ardından 4 kademeli erken emeklilik belirlendi! 5000 prim + Kadınlarda 50-51-53, Erkeklerde 54-55-57 yaş! SGK prim yaş gün tablosu açıklandı

EYT ile birlikte 4 milyonu aşkın vatandaşın emeklilik hakkı onaylandı. Milyonların erken emeklilik yolunu açacak düzenlemeler kapsamında gözler yeni Meclis'e çevrildi. Bu açıdan erken emeklilik için 4 model yer alıyor. Peki, kimler erken emeklilik imkanından yararlanacak? İşte tüm merak edilenler haberimizde...

takvim.com.tr
21.05.2023 19:35 - Son Güncelleme: 21.05.2023 19:35
EYT’nin ardından 4 kademeli erken emeklilik belirlendi! 5000 prim + Kadınlarda 50-51-53, Erkeklerde 54-55-57 yaş! SGK prim yaş gün tablosu açıklandı

Erken emeklilik her çalışanın hayali. EYT yasası sonrası az bir farkla emekliliği kaçıranlar kendine yeni bir yol arıyor. Aynı zamanda yeni emeklilik reformuyla da şartlarda değişiklikler yapılması gündeme geldi. Peki, 4 aşamalı erken emeklilik yolları neler? İşte detaylar...

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EYT’nin ardından 4 kademeli erken emeklilik belirlendi! 5000 prim + Kadınlarda 50-51-53, Erkeklerde 54-55-57 yaş! SGK prim yaş gün tablosu açıklandı

Seçimlerin ardından oluşan yeni Meclis'in en önemli gündemlerinden birini emeklilik reformu oluşturacak.

EYT’nin ardından 4 kademeli erken emeklilik belirlendi! 5000 prim + Kadınlarda 50-51-53, Erkeklerde 54-55-57 yaş! SGK prim yaş gün tablosu açıklandı

EYT düzenlemesinin ardından, milyonlara erken emeklilik yolunu açacak yeni düzenlemeler Meclis'e taşınacak.

EYT’nin ardından 4 kademeli erken emeklilik belirlendi! 5000 prim + Kadınlarda 50-51-53, Erkeklerde 54-55-57 yaş! SGK prim yaş gün tablosu açıklandı

Emeklilik için prim ve yaş desteği içeren 4 model gündemde...

EYT’nin ardından 4 kademeli erken emeklilik belirlendi! 5000 prim + Kadınlarda 50-51-53, Erkeklerde 54-55-57 yaş! SGK prim yaş gün tablosu açıklandı

BAĞ-KUR REFORMU
Küçük esnafın, çiftçilerin aralarında yer aldığı yaklaşık 1 milyon Bağ-Kur'lunun prim gün şartı 9000'den 7200'e çekilecek.

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