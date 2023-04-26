EYT'DE PRİMLER DÜŞTÜ! 1999 öncesi SSK, Bağkur'lu için %5 puan indirim netleşti! 7200 günle 5 yıl erken emeklilik yolda! 4B, Esnaf...

Yeni dönemde emeklilik konusunda birçok destek sunulacak. Çalışmaya devam eden EYT'liler için prim indirimi devreye girerken, esnafa ilave faiz desteğiyle beraber daha az primle emeklilik fırsatı sunulacak. Peki, yeni sistem ne zaman işleyecek? Kimler yararlanacak? İşte merak edilenler haberimizde...