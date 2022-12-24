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Haberler Ekonomi EYT'liye hesaplı emeklilik! Borçlanma ve ihya planlayanlar dikkat: 27 bin TL'ye varan avantajlar için son hafta

EYT'liye hesaplı emeklilik! Borçlanma ve ihya planlayanlar dikkat: 27 bin TL'ye varan avantajlar için son hafta

Emeklilikte Yaşa Takılanlara hesaplı emeklilik... Yeni asgari ücretle 18 aylık askerlik borçlanması 20 bin, 2 yıllık doğum borçlanması 27 bin lira artacak. 1 aylık ihya için de bin 220 lira daha fazla ödenecek. Eksik primini tamamlamak isteyen EYT'liler bu ay bitmeden başvurursa artıştan etkilenmeyecek. Takvim.com.tr EYT'lilerin merak ettiği konuya ilişkin detayları ele aldı.

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
Özel haber
24.12.2022 06:59 - Son Güncelleme: 24.12.2022 07:45
EYT’liye hesaplı emeklilik! Borçlanma ve ihya planlayanlar dikkat: 27 bin TL’ye varan avantajlar için son hafta

Yaşa takılanlara emeklilik yolunu açacak düzenlemede sona yaklaşıldı.

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EYT’liye hesaplı emeklilik! Borçlanma ve ihya planlayanlar dikkat: 27 bin TL’ye varan avantajlar için son hafta

EYT düzenlemesinin detaylarının 26 Aralık günü açıklanması, Ocak'ta da yasalaşması bekleniyor.

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EYT’liye hesaplı emeklilik! Borçlanma ve ihya planlayanlar dikkat: 27 bin TL’ye varan avantajlar için son hafta

Heyecanlı bekleyiş sürerken, açıklanan yeni asgari ücret de EYT'lileri yakından ilgilendiriyor.

EYT’liye hesaplı emeklilik! Borçlanma ve ihya planlayanlar dikkat: 27 bin TL’ye varan avantajlar için son hafta

Eksik primi olanların yapacakları borçlanma, ihya işlemlerinde ödeyecekleri tutar yeni asgari ücretle artacak.

EYT’liye hesaplı emeklilik! Borçlanma ve ihya planlayanlar dikkat: 27 bin TL’ye varan avantajlar için son hafta

Borçlanmada en düşük ve en yüksek tutarlar asgari ücrete göre belirleniyor.

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