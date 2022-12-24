EYT'liye hesaplı emeklilik! Borçlanma ve ihya planlayanlar dikkat: 27 bin TL'ye varan avantajlar için son hafta
Emeklilikte Yaşa Takılanlara hesaplı emeklilik... Yeni asgari ücretle 18 aylık askerlik borçlanması 20 bin, 2 yıllık doğum borçlanması 27 bin lira artacak. 1 aylık ihya için de bin 220 lira daha fazla ödenecek. Eksik primini tamamlamak isteyen EYT'liler bu ay bitmeden başvurursa artıştan etkilenmeyecek. Takvim.com.tr EYT'lilerin merak ettiği konuya ilişkin detayları ele aldı.
24.12.2022 06:59 - Son Güncelleme: 24.12.2022 07:45
EYT düzenlemesinin detaylarının 26 Aralık günü açıklanması, Ocak'ta da yasalaşması bekleniyor.
Gözler Kabine'de... EYT'de yaş şartı olacak mı? Eksik yıl için borçlanma imkanı var mı?
Eksik primi olanların yapacakları borçlanma, ihya işlemlerinde ödeyecekleri tutar yeni asgari ücretle artacak.