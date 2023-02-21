EYT’liye emeklilik takvimi! İlk aylık ne zaman başlayacak? Genel Kurul’da değişiklik yapılır mı?

Meclis'ten geçer geçmez başvuru alınacak mı?

Meclis sürecinin tamamlanmasının ardından düzenleme Başkan Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Başvurular da tüm bu aşamaların ardından başlayacak.