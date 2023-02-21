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EYT’liye emeklilik takvimi! İlk aylık ne zaman başlayacak? Genel Kurul’da değişiklik yapılır mı?

TBMM önümüzdeki hafta açılıyor, gündemin ilk sıralarında ise EYT düzenlemesi var. Hem içeriğinde Meclis aşamasında değişiklik olup olmayacağı hem ilk maaşın ne zaman bağlanacağı merak ediliyor. İşte yanıtları...

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
21.02.2023 07:01 - Son Güncelleme: 21.02.2023 07:01
EYT’liye emeklilik takvimi! İlk aylık ne zaman başlayacak? Genel Kurul’da değişiklik yapılır mı?

Milyonlarca çalışanın beklediği EYT düzenlemesi için takvim şekillendi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM'nin çalışmalarına 28 Şubat'a kadar ara verdiğini duyurdu.

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EYT’liye emeklilik takvimi! İlk aylık ne zaman başlayacak? Genel Kurul’da değişiklik yapılır mı?

Eğer takvimde bir değişiklik yapılmazsa TBMM'nin 28 Şubat'ta açılması ve aynı gün EYT düzenlemesinin Genel Kurul'da görüşülmesi bekleniyor. İşte detayları...

EYT’liye emeklilik takvimi! İlk aylık ne zaman başlayacak? Genel Kurul’da değişiklik yapılır mı?

Meclis'ten geçer geçmez başvuru alınacak mı?
Meclis sürecinin tamamlanmasının ardından düzenleme Başkan Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Başvurular da tüm bu aşamaların ardından başlayacak.

EYT’liye emeklilik takvimi! İlk aylık ne zaman başlayacak? Genel Kurul’da değişiklik yapılır mı?

Takvimde değişiklik olmazsa düzenleme Mart'ta yürürlüğe girecek.

EYT’liye emeklilik takvimi! İlk aylık ne zaman başlayacak? Genel Kurul’da değişiklik yapılır mı?

Başvurunun ayın 1'inde yapılması ile 31'inde yapılması arasında bir fark yok. Ay içerisindeki tüm başvurular Mart'ta yapılmış sayılacak.

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