EYT’liye emeklilik takvimi! İlk aylık ne zaman başlayacak? Genel Kurul’da değişiklik yapılır mı?
TBMM önümüzdeki hafta açılıyor, gündemin ilk sıralarında ise EYT düzenlemesi var. Hem içeriğinde Meclis aşamasında değişiklik olup olmayacağı hem ilk maaşın ne zaman bağlanacağı merak ediliyor. İşte yanıtları...
21.02.2023 07:01 - Son Güncelleme: 21.02.2023 07:01
Milyonlarca çalışanın beklediği EYT düzenlemesi için takvim şekillendi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM'nin çalışmalarına 28 Şubat'a kadar ara verdiğini duyurdu.
Meclis'ten geçer geçmez başvuru alınacak mı?
Meclis sürecinin tamamlanmasının ardından düzenleme Başkan Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Başvurular da tüm bu aşamaların ardından başlayacak.
Başvurunun ayın 1'inde yapılması ile 31'inde yapılması arasında bir fark yok. Ay içerisindeki tüm başvurular Mart'ta yapılmış sayılacak.