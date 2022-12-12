EYT'lilere İNTİBAK çizgisi! Maaşta 1999 Ö. + Ekim 2008 tarihleri altın değerinde! EYT'de SAYAÇLAR açıldı! 46-48-49-50 yaşında olanlar...

EYT'de son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak bilinen EYT'liler emeklilik için geri sayıma başlamış durumda. EYT'liler emekli olduklarında ne kadar maaş alacaklarını merak ediyor. Bu kapsamda yeni emekli olacaklara intibak yasası konuşulmaya başlandı. Peki, intibak düzenlemesi nasıl hayata geçecek? Kimi, nasıl etkileyecek? İşte merak edilenler...