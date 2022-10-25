EYT’li olmayana yılbaşı talihi kondu! 1992-1993-1997-2000-2005-2007-2009 sigortası olana erken EMEKLİLİK! Bu kişiler EYT beklemesin! 1800 ve 3600 gün primle...

EYT kapsamında olmayandalar ne zaman erken emekli olacağını merak edip araştırıyor. Milyonlarca çalışan erken emekli olma yollarını araştırıyor. Emekli olmak için, sigorta başlangıç tarihinize göre sizden istenen prim gün sayınızı ve yaş haddini doldurmanız gerekmektedir. Emeklilik hesaplaması yapılırken yaşa, sigorta balangıç gününe ve prim sayısına ilgi edilmektedir. İşte detaylar...