EYT'li olmayana A-B PLANI! Yaş şartsız 2000-2002-2005-2007-2008 sigorta 6-8-10 yıl + 38-40-44-56 yaşla erken emeklilik! 1000, 1500, 2000 primi olanlar...

Erken emeklilik herkesin hayalleri arasında yer alıyor. Bazı avantajlar sayesinde yıllarca beklemeden emekli olmak mümkün olabiliyor. Kadınlar için doğum borçlanması, erkekler için askerlik borçlanması ve her çalışanın yararlanabileceği kısmi yaştan emeklilik bunların içinde yer alıyor. Tabii erken emekli olabilmek için kendi durumunuzu mutlaka iyi belirlemeniz gerekiyor. EYT kapsamayanlar için erken emeklilik yollarına haberimizde yer verdik...