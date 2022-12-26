EYT'li olmayana A-B PLANI! Yaş şartsız 2000-2002-2005-2007-2008 sigorta 6-8-10 yıl + 38-40-44-56 yaşla erken emeklilik! 1000, 1500, 2000 primi olanlar...
EYT kapsamına dahil olmayanlar için erken emeklilik yolları açıklandı. Ülkemizde yasalar kapsamında belli bir yaşı dolduran ve prim ödeyen kişiler emeklilik hakkında sahip olabiliyor. Bu kapsamda yaş, prim, sigortalı olma zamanı gibi şartları yerine getirenler bu hakkı elde ediyor. Ancak bu süreler bazı durumlarda daha da düşürülerek daha erken emeklilik imkanı sunabiliyor. Bu kapsamda bazı sihirli rakamlar var. 10-15 yılda erken emekli olmanın önü açılıyor. Peki, kimler erken emekli olabilir? EYT'siz erken emekli olmak için neler yapılmalı? İşte EYT yasasından yararlanamayanlar için alternatif çözümler haberimizde!
26.12.2022 17:36 - Son Güncelleme: 26.12.2022 17:38
Erken emeklilik herkesin hayalleri arasında yer alıyor. Bazı avantajlar sayesinde yıllarca beklemeden emekli olmak mümkün olabiliyor. Kadınlar için doğum borçlanması, erkekler için askerlik borçlanması ve her çalışanın yararlanabileceği kısmi yaştan emeklilik bunların içinde yer alıyor. Tabii erken emekli olabilmek için kendi durumunuzu mutlaka iyi belirlemeniz gerekiyor. EYT kapsamayanlar için erken emeklilik yollarına haberimizde yer verdik...