Vav TV İzle
Haberler Ekonomi EYT'li olmayana A-B PLANI! 1000, 1500, 2000 primi olanlar... Yaş şartsız 2000-2002-2005-2007-2008 sigorta 6-8-10 yıl + 38-40-44-56 yaşla erken emeklilik!

EYT'li olmayana A-B PLANI! 1000, 1500, 2000 primi olanlar... Yaş şartsız 2000-2002-2005-2007-2008 sigorta 6-8-10 yıl + 38-40-44-56 yaşla erken emeklilik!

Erken emeklilik herkesin hayalleri arasında yer alıyor. Bazı avantajlar sayesinde yıllarca beklemeden emekli olmak mümkün olabiliyor. Kadınlar için doğum borçlanması, erkekler için askerlik borçlanması ve her çalışanın yararlanabileceği kısmi yaştan emeklilik bunların içinde yer alıyor. Tabii erken emekli olabilmek için kendi durumunuzu mutlaka iyi belirlemeniz gerekiyor. EYT kapsamayanlar için erken emeklilik yollarına haberimizde yer verdik

takvim.com.tr
27.12.2022 09:26 - Son Güncelleme: 27.12.2022 09:26
EYT’li olmayana A-B PLANI! 1000, 1500, 2000 primi olanlar... Yaş şartsız 2000-2002-2005-2007-2008 sigorta 6-8-10 yıl + 38-40-44-56 yaşla erken emeklilik!

EYT kapsamına dahil olmayanlar için erken emeklilik yolları açıklandı. Ülkemizde yasalar kapsamında belli bir yaşı dolduran ve prim ödeyen kişiler emeklilik hakkında sahip olabiliyor. Bu kapsamda yaş, prim, sigortalı olma zamanı gibi şartları yerine getirenler bu hakkı elde ediyor. Ancak bu süreler bazı durumlarda daha da düşürülerek daha erken emeklilik imkanı sunabiliyor. Bu kapsamda bazı sihirli rakamlar var. 10-15 yılda erken emekli olmanın önü açılıyor. Peki, kimler erken emekli olabilir? EYT'siz erken emekli olmak için neler yapılmalı? İşte EYT yasasından yararlanamayanlar için alternatif çözümler haberimizde!

GALERİ DEVAM EDİYOR
EYT’li olmayana A-B PLANI! 1000, 1500, 2000 primi olanlar... Yaş şartsız 2000-2002-2005-2007-2008 sigorta 6-8-10 yıl + 38-40-44-56 yaşla erken emeklilik!

Erken emekli olmak tüm çalışanları en büyük isteklerinden birisi oluyor. Bazı koşullarda emeklilik yaşı kısalabiliyor. Vatandaşlara en az 730 gün yani 2 yıl avantaj sağlıyor.

EYT’li olmayana A-B PLANI! 1000, 1500, 2000 primi olanlar... Yaş şartsız 2000-2002-2005-2007-2008 sigorta 6-8-10 yıl + 38-40-44-56 yaşla erken emeklilik!

Günümüzde farklı meslek gruplarında çalışan milyonlarca kişi emeklilik için gün saymaya devam ediyor. Bazı durumlarda emeklilik yaşı geri çekmek mümkün olabiliyor.

EYT’li olmayana A-B PLANI! 1000, 1500, 2000 primi olanlar... Yaş şartsız 2000-2002-2005-2007-2008 sigorta 6-8-10 yıl + 38-40-44-56 yaşla erken emeklilik!

Kadınlar çocuk durumundan 2 yıldan 6 yıla erken emekli olabiliyor. Aynı zamandarkekler için de askerlik borçlanması ile erken emeklilik imkanı sağlanıyor.

EYT’li olmayana A-B PLANI! 1000, 1500, 2000 primi olanlar... Yaş şartsız 2000-2002-2005-2007-2008 sigorta 6-8-10 yıl + 38-40-44-56 yaşla erken emeklilik!

EN AZ 1, EN ÇOK 6 YIL ERKEN EMEKLİLİK İMKANI

Kadın çalışanların bir çoğu doğum yaptıktan sonra çocuklarının bakımı için iş hayatından uzak kalıyor. Böylece hem emeklilikleri gecikiyor hem de prim gün sayıları azalıyor.

SON DAKİKA