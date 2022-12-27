EYT’li olmayana A-B PLANI! 1000, 1500, 2000 primi olanlar... Yaş şartsız 2000-2002-2005-2007-2008 sigorta 6-8-10 yıl + 38-40-44-56 yaşla erken emeklilik!

EYT kapsamına dahil olmayanlar için erken emeklilik yolları açıklandı. Ülkemizde yasalar kapsamında belli bir yaşı dolduran ve prim ödeyen kişiler emeklilik hakkında sahip olabiliyor. Bu kapsamda yaş, prim, sigortalı olma zamanı gibi şartları yerine getirenler bu hakkı elde ediyor. Ancak bu süreler bazı durumlarda daha da düşürülerek daha erken emeklilik imkanı sunabiliyor. Bu kapsamda bazı sihirli rakamlar var. 10-15 yılda erken emekli olmanın önü açılıyor. Peki, kimler erken emekli olabilir? EYT'siz erken emekli olmak için neler yapılmalı? İşte EYT yasasından yararlanamayanlar için alternatif çözümler haberimizde!