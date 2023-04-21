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Haberler Ekonomi EYT'li olamayanlar, kılpayı kaçıranlar şimdi bakın! Bu şartlarla emeklilikten faydalanabilirsiniz! Tek tek açıklandı! 15 yıl, 3600 gün...

EYT'li olamayanlar, kılpayı kaçıranlar şimdi bakın! Bu şartlarla emeklilikten faydalanabilirsiniz! Tek tek açıklandı! 15 yıl, 3600 gün...

İnsanların bir kısmı, yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinden faydalanamaz. Fakat EYT düzenlemesinden faydalanamayanlar, sosyal güvence bakımından kısmi emeklilik hakkından faydalanabilirler. EYT yasasından faydalanamayan vatandaşlar için bir alternatif sağlamaktadır. Bu formülden yararlanabilmek için 15 yıllık sigortalılık süresini ve 3600 prim gün sayısını tamamlamak gerekmektedir.

takvim.com.tr
21.04.2023 16:59 - Son Güncelleme: 21.04.2023 17:00
EYT’li olamayanlar, kılpayı kaçıranlar şimdi bakın! Bu şartlarla emeklilikten faydalanabilirsiniz! Tek tek açıklandı! 15 yıl, 3600 gün...

Kısmi emeklilik, belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaşan çalışanların, çalışma hayatına devam ederken kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan bir haktır. Bu şekilde, emekli olmak için belirli bir yaşa kadar beklemek zorunda kalmazlar. Kısmi emeklilik, çalışanların emekliliklerine yönelik maddi kaygılarını azaltırken, çalışmalarını da sürdürmelerini mümkün kılar.

EYT’li olamayanlar, kılpayı kaçıranlar şimdi bakın! Bu şartlarla emeklilikten faydalanabilirsiniz! Tek tek açıklandı! 15 yıl, 3600 gün...

Kısmi Emeklilik Hakkı Kimlere Verilir?

Kısmi emeklilik hakkından, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinden faydalanamayanlar yararlanabilir.

EYT’li olamayanlar, kılpayı kaçıranlar şimdi bakın! Bu şartlarla emeklilikten faydalanabilirsiniz! Tek tek açıklandı! 15 yıl, 3600 gün...

Sosyal güvence açısından, 15 yıl sigortalılık süresini ve 3600 prim gün sayısını tamamlayanlar kısmi emeklilik hakkından faydalanabilirler. Ancak, bu hakka sahip olmak için çalışanların 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olmaları gerekmektedir.

EYT’li olamayanlar, kılpayı kaçıranlar şimdi bakın! Bu şartlarla emeklilikten faydalanabilirsiniz! Tek tek açıklandı! 15 yıl, 3600 gün...

Kısmi Emeklilik Hakkı Nasıl Başvurulur?

Kısmi emeklilik hakkından faydalanmak isteyenler, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) başvuruda bulunmalıdırlar. Başvuru için, SGK'ya dilekçe yazıp, başvuru formunu eksiksiz bir şekilde doldurmalısınız.

EYT’li olamayanlar, kılpayı kaçıranlar şimdi bakın! Bu şartlarla emeklilikten faydalanabilirsiniz! Tek tek açıklandı! 15 yıl, 3600 gün...

Başvurunuzun işleme alınabilmesi için, gereken belgeleri de başvuru dosyanıza eklemelisiniz. Başvuru sırasında, işlemlerinizin ne kadar sürede tamamlanacağına dair size bilgi verilecektir.

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