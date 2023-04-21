EYT’li olamayanlar, kılpayı kaçıranlar şimdi bakın! Bu şartlarla emeklilikten faydalanabilirsiniz! Tek tek açıklandı! 15 yıl, 3600 gün...

Kısmi emeklilik, belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaşan çalışanların, çalışma hayatına devam ederken kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan bir haktır. Bu şekilde, emekli olmak için belirli bir yaşa kadar beklemek zorunda kalmazlar. Kısmi emeklilik, çalışanların emekliliklerine yönelik maddi kaygılarını azaltırken, çalışmalarını da sürdürmelerini mümkün kılar.