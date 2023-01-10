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Haberler Ekonomi EYT'de SAYAÇ açıldı! 5.000 prim + 99 ö. sigorta ile emeklilik şartları değişti! 2000 girişlilere kısmi emeklilik SGK gün yıl yaş şartı tablosu! Bağkur prim eşitleme, stajyerler...

EYT'de SAYAÇ açıldı! 5.000 prim + 99 ö. sigorta ile emeklilik şartları değişti! 2000 girişlilere kısmi emeklilik SGK gün yıl yaş şartı tablosu! Bağkur prim eşitleme, stajyerler...

Milyonların merakle beklediği EYT yasası için geri sayım sona eriyor. EYT düzenlemesiyle emeklilik şartları değişti. Yaş sınırının ortadan kalkmasıyla birlikte emekli olacak EYT'liler merakla yasalaşma sürecini bekliyor. Bu kapsamda maaş ve kıdem tazminatı hakkında aramalar da hız kazandı. Peki, EYT yasası Meclis'e geldi mi? EYT Bağkur prim eşitleme var mı? İşte EYT'ye dair son gelişmeler haberimizde!

takvim.com.tr
10.01.2023 16:38 - Son Güncelleme: 10.01.2023 16:40
EYT’de SAYAÇ açıldı! 5.000 prim + 99 ö. sigorta ile emeklilik şartları değişti! 2000 girişlilere kısmi emeklilik SGK gün yıl yaş şartı tablosu! Bağkur prim eşitleme, stajyerler...

EYT düzenlemesinde şartlar belli oldu ve düzenlemeyle birlikte emekli olacaklar maaş ile tazminat hesaplarını yapmaya başladı. Çalışma Bakanı Bilgin son dakika açıklamasında,"Konu bizden çıktı. Meclis gündemine gelmesi artık siyasetin vereceği bir karar" dedi. Peki, EYT ne zaman yürürlüğe girecek? EYT ile kimler emekli olacak? İşte son gelişmeler...

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EYT’de SAYAÇ açıldı! 5.000 prim + 99 ö. sigorta ile emeklilik şartları değişti! 2000 girişlilere kısmi emeklilik SGK gün yıl yaş şartı tablosu! Bağkur prim eşitleme, stajyerler...

Emeklilik dilekçesini 2022 yılında verenler, ocak ayında dilekçe verenlere göre daha avantajlı çıktı. Kamu işçileri için 2022 avantajından yararlanma fırsatı 14 Ocak tarihine kadar devam edecek.

EYT’de SAYAÇ açıldı! 5.000 prim + 99 ö. sigorta ile emeklilik şartları değişti! 2000 girişlilere kısmi emeklilik SGK gün yıl yaş şartı tablosu! Bağkur prim eşitleme, stajyerler...

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi ile emeklilik hakkı elde edecek kişiler ise 2022 yılında dilekçe veren aynı prim gününe sahip emsallerine göre daha düşük tutar ile emekli aylığı almaya başlayacak.

EYT’de SAYAÇ açıldı! 5.000 prim + 99 ö. sigorta ile emeklilik şartları değişti! 2000 girişlilere kısmi emeklilik SGK gün yıl yaş şartı tablosu! Bağkur prim eşitleme, stajyerler...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili şunları söyledi:

EYT’de SAYAÇ açıldı! 5.000 prim + 99 ö. sigorta ile emeklilik şartları değişti! 2000 girişlilere kısmi emeklilik SGK gün yıl yaş şartı tablosu! Bağkur prim eşitleme, stajyerler...

28 Aralık'ta EYT düzenlemesini kamuoyuyla paylaştık. Milyonlarca vatandaşımızın sorunlarını herhangi bir sınırlamaya gitmeksizin çözüme kavuşturacak çalışmayı yakında TBMM'nin takdirine sunuyoruz.

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