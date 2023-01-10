EYT’de SAYAÇ açıldı! 5.000 prim + 99 ö. sigorta ile emeklilik şartları değişti! 2000 girişlilere kısmi emeklilik SGK gün yıl yaş şartı tablosu! Bağkur prim eşitleme, stajyerler...

EYT düzenlemesinde şartlar belli oldu ve düzenlemeyle birlikte emekli olacaklar maaş ile tazminat hesaplarını yapmaya başladı. Çalışma Bakanı Bilgin son dakika açıklamasında,"Konu bizden çıktı. Meclis gündemine gelmesi artık siyasetin vereceği bir karar" dedi. Peki, EYT ne zaman yürürlüğe girecek? EYT ile kimler emekli olacak? İşte son gelişmeler...