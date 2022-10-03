EYT'de KISMİ emeklilik yüz güldürecek! Bu tarihte işe girene 50,51,52 yaşında SGK-SSK, BAĞ-KUR emeklilik! 10, 12.5 yıl çalıştıysanız TAMAM!
Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan EYT çalışması teknik olarak bitti. Bunun yanında 2 düzenleme daha dikkat çekiyor. 18 yaş altında yapılan sigortaların ve ödenen primlerin emeklilik başlangıcı olarak sayılması ile Bağ-Kur ve SSK arasındaki prim farkının giderilmesi için yoğun bir çalışma yapılıyor. İlk sigorta girişlerini Eylül 1999 sonrası ve 30 Nisan 2008 evveli yapanlara erken emeklilik fırsatı tanınacağı belirtiliyor. Yeni düzenleme 12,5 yılda da emekli imkanı sağlıyor. 12.5 yılla emekli olabilmek için sigortalının 60 yaşını tamamlamış, 25 yıldan beri sigortalı olması ve en az 4500 gün prim sahip olması gerekiyor. İşte kısmi emeklilik hakkında tüm merak edilenler ve son dakika EYT gelişmeleri...
EYT ÇALIŞMASI BİTTİ
5,3 milyon memurun beklediği 3600 ek gösterge çalışması sonrası öncelikli gündem halini alan milyonların merakla beklediği EYT çalışması için teknik çalışmasının bittiğini Bakan Bilgin müjdeledi. Bakan Vedat Bilgin, taslak çalışmanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulduktan sonra Aralık ayında kamuoyu ile paylaşılacağını açıkladı. EYT yasasının 2023 yılından önce Meclis'e gelerek yasalaşması bekleniyor.
PRİMLER NASIL HESAPLANACAK?
Bu noktada mevzuatımıza baktığımızda 18 yaş altında yapılan sigortalarda farklı uygulamalar görüyoruz. Öncelikle yaşı kaç olursa olsun çalıştırılan herkese sigorta yapma zorunluluğu bulunuyor.
Dolasıyla zamanında 18 yaş altında çalıştırılan ve uzun vadeli sigorta kollarından primleri ödenim fiili hizmeti de olan gençlerin bu çalışmaları boşa gitmiyor. Yani 18 yaş altında yapılan sigorta geçerli ve ilk tarih işe başlangıç tarihi sayılıyor, primler de emeklilik hesaplamasında kullanılıyor. Burada 18 yaşın önemli olduğu bir kriter ise yıl şartı.
KISMİ EMEKLİLİK ŞARTLARI
10 yılda emeklilik
15 yıl 3600 günle emeklilik ise 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için geçerli. Bu tarihten sonra ilk kez sigortalı olan erkekler 15 yıl 55 yaş ve 3600 gün olan üç şartı yerine getirdikleri son tarihe göre belirlenen bir yaşta emekli olabiliyor. Kadınlar ise 156 yıl 3600 gün ve 50 yaş olan üç şartı yerine getirdikleri tarihe göre belirlenen yaşla emekli olabiliyorlar. Burada erkekler için yaş şartı 56 ile 60, kadınlar için ise 52 ile 58 arasında değişiyor.
12.5 yılla emeklilik
Bu durumdaki erkek sigortalılar yaşlılıktan kısmi emekli olabiliyor. Genelde 8 Eylül 1999'dan önce işe başlayanlar erken emeklilik hakkına sahipken, bu tarihten sonra işe başlayanlara da yaş durumuna göre emeklilik kapısı açılabiliyor. Yani çalışıp prim ödemeyenler yaşı gelince 4500 günlük primleriyle emekli olabilirler.