EYT'de düğün havası estirecek gelişme! Maaş kısıtı ile emeklilik! Yaşa Takılanlar oh çekecek! 5 adımlık çözüm! SSK, Bağ-Kur'lu, memur, esnaf...
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş yeni EYT açıklaması geldi. Çalışma yapıldığını belirten Kurtulmuş, ''Bu zamanlama meselesidir. Vatandaşın gündeminde olan, çarşıda pazarda insanların söylemiş olduğu herhangi bir konu yoktur ki hükümetin gündeminde olmasın. Çalışma Bakanlığı bu konuda çalışmalarını sürdürür öncelikler ortaya çıktığı zaman kamuoyu ile paylaşılır.'' dedi. Son dakika açıklama sonrası emeklilik prim ödemelerini tamamlayan ancak yaş şartı nedeniyle bekleyen bir milyonun üzerindeki emekli adayının son dönemlerde merakla araştırdığı EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor ve şartları neler? soruları yeniden gündeme geldi. İşte yeni gelişmeler...
Son dakika EYT haberi... Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT yasasıyla ilgili yeni gelişmeleri yakından takip ederken yeni bir açıklama da AK Parti'den geldi. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, asgari ücret ve EYT çalışması hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bilindiği üzere EYT'li grubu 8 Eylül 1999 öncesinde ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlamış, yıl ve prim şartını tamamlamasına rağmen yaş şartı getirildiği için emekli olamamış sigortalılar oluşturuyor. EYT ile ilgili kapsamlı bir çalışma yürütülüyor. 5 adımda çözüme kavuşturulacak. Müjdeli haberin gelmesi an meselesi. İşte EYT yeni gelişmelerin detayları...
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş canlı yayında kritik açıklamalar yaptı. ''Temmuz ayında emeklilerimizin, çalışanlarımızın gelirlerinin artırılması, asgari ücretle ilgili çalışmalar bakanlığımızın önündedir. '' diyen Kurtulmuş çalışmaların yapıldığını, Temmuz ayıyla birlikte sabit gelirlinin alım gücünü artıracak bir dokunuş yapılacağını ifade etti.
İşte Numan Kurtulmuş'un o açıklamaları...
Vatandaşımızın enflasyonun altında ezilmemesini sağlayacak bir destek ortaya konulacaktır. Bakanlığımız bütün detaylarını çalışıyor. Geniş bir kitleyi ilgilendirecek ücretlerde iyileşme temmuz ayında yapılacak.
Vatandaşımızın şunu bilmesini isteriz eldeki imkanlar neyse maksimumunu kullanıp en geniş kitlenin alım gücünü artıracak tedbirleri hükümet almakta kararlı.
Asgari ücrette ikinci zam üzerinde çalışılıyor. Bunları bakanlık kamuoyuna paylaşacaktır. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız neredeyse her hükümet toplantısından sonra kamuya seslenişinde bir şekilde alım gücünü artırmaya dönük ilave tedbiri paylaşıyor. Elimizdeki bütün imkanları vatandaşımızın alım gücünü artırmak için seferber etmekteyiz.
EYT HAKKINDA
Orada da çalışma yapılıyor. Bu zamanlama meselesidir. Vatandaşın gündeminde olan, çarşıda pazarda insanların söylemiş olduğu herhangi bir konu yoktur ki hükümetin gündeminde olmasın. Çalışma Bakanlığı bu konuda çalışmalarını sürdürür öncelikler ortaya çıktığı zaman kamuoyu ile paylaşılır.