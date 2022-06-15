EYT’de düğün havası estirecek gelişme! Maaş kısıtı ile emeklilik! Yaşa Takılanlar oh çekecek! 5 adımlık çözüm! SSK, Bağ-Kur’lu, memur, esnaf...

Son dakika EYT haberi... Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT yasasıyla ilgili yeni gelişmeleri yakından takip ederken yeni bir açıklama da AK Parti'den geldi. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, asgari ücret ve EYT çalışması hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bilindiği üzere EYT'li grubu 8 Eylül 1999 öncesinde ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlamış, yıl ve prim şartını tamamlamasına rağmen yaş şartı getirildiği için emekli olamamış sigortalılar oluşturuyor. EYT ile ilgili kapsamlı bir çalışma yürütülüyor. 5 adımda çözüme kavuşturulacak. Müjdeli haberin gelmesi an meselesi. İşte EYT yeni gelişmelerin detayları...