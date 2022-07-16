EYT'de beş model masada! Geri sayım başladı | EYT ne zaman çıkacak?
Emeklilikte Yaşa Takılan (EYT) yüz binlerce kişi bu konudaki çalışmaları yakından takip ediyor. Bakanlık, 3600 ek göstergenin ardından EYT'liler için de kolları sıvadı ve geri sayım başladı. Peki yapılacak EYT düzenlemesi nedir? EYT düzenlemesi kimleri kapsayacak? EYT ne zaman çıkacak? İşte tüm detaylar...
16.07.2022 06:27 - Son Güncelleme: 16.07.2022 06:27
Emeklilikte yaşa takılanlar için takvim netleşmeye başladı. Çalışma Bakanlığı bünyesinde komisyonlar kuruldu.