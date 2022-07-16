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EYT'de beş model masada! Geri sayım başladı | EYT ne zaman çıkacak?

Emeklilikte Yaşa Takılan (EYT) yüz binlerce kişi bu konudaki çalışmaları yakından takip ediyor. Bakanlık, 3600 ek göstergenin ardından EYT'liler için de kolları sıvadı ve geri sayım başladı. Peki yapılacak EYT düzenlemesi nedir? EYT düzenlemesi kimleri kapsayacak? EYT ne zaman çıkacak? İşte tüm detaylar...

16.07.2022 06:27 - Son Güncelleme: 16.07.2022 06:27
EYT’de beş model masada! Geri sayım başladı | EYT ne zaman çıkacak?

Emeklilikte yaşa takılanlar için takvim netleşmeye başladı. Çalışma Bakanlığı bünyesinde komisyonlar kuruldu.

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EYT’de beş model masada! Geri sayım başladı | EYT ne zaman çıkacak?

Finlandiya ve Danimarka modeli inceleniyor. Hedef Türkiye modelini oluşturmak.

EYT’de beş model masada! Geri sayım başladı | EYT ne zaman çıkacak?

5 MODEL İNCELENİYOR
Masada prim, yıl ve yıpranmaya dayalı 5 ayrı model var. İlk kısmı emeklilik... Burada prim ve gün sayısı kriter alınacak.

EYT’de beş model masada! Geri sayım başladı | EYT ne zaman çıkacak?

3600 günü olan kadın 50, erkekse 55 yaşında emekli olabilecek.

EYT’de beş model masada! Geri sayım başladı | EYT ne zaman çıkacak?

İkinci formülde ise sigortaya bakılacak. Bu formülde yaşa bakılmadan sigortaya göre emeklilik kazanılabilecek.

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