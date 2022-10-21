EYT’de altın değerinde yeni yaş TABLOSU! 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 sigorta girişliler EYT müjdesini kapacak! Staj, çıraklık, prim, borçlanma...

EYT yasası ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Bakan Bilgin, EYT için aralık ayını işaret etti. Bu gelişmelerin ardından EYT'lilerin umutlu bekleyişi başladı. Bu kapsamda bazı detaylar merak ediliyor. Prim eksiği olanlar, staj mağdurları EYT'den faydalanacak mı sorusu sık sık araştırılıyor. İşte detaylar haberimizde!