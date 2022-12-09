EYT'de A-B Takımı NETLEŞTİ! 5000+7200+9000 prim, 1992-1995-96-97-99-00 sigorta girişliler EYT müjdesini havada yakalayacak! 45-46-48-52 yaşında olanlar...

EYT ile ilgili son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. Şu anda gündemde yaş şartı meselesi yer alıyor. Milyonlarca kişi 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar bir yandan yapılacak düzenlemeyi beklerken, bir yandan da emeklilik sürecine ilişkin pek çok detayı merak ediyor. Peki, EYT'de yaş şartı olacak mı? Kimler EYT'li sayılacak? İşte son gelişmeler haberimizde...