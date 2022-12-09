EYT'de A-B Takımı NETLEŞTİ! 5000+7200+9000 prim, 1992-1995-96-97-99-00 sigorta girişliler EYT müjdesini havada yakalayacak! 45-46-48-52 yaşında olanlar...
EYT düzenlemesi son dakika gelişmeler arama motorlarında araştırılıyor. Çalışan kesim bir yandan EYT dosyasının detaylarını beklerken diğer yandan da tazminat hesaplarını yapmaya başladı. Öte yandan emeklilik sürecine ilişkin pek çok soru bulunuyor. Yaşa takılanlara emeklilik yolunu açacak düzenlemede artık sayılı günler kaldı. Bu gelişmelerin arkasından SSK'lılar 5000, Bağ-Kur'lular ve memurlar 7200-9000 prim günü tamamlama telaşına düştü. Peki, EYT'den kimler yararlanacak? Kıdem tazminatları nasıl hesaplanacak? İşte EYT son dakika gelişmeler haberimizde!
EYT ile ilgili son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. Şu anda gündemde yaş şartı meselesi yer alıyor. Milyonlarca kişi 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar bir yandan yapılacak düzenlemeyi beklerken, bir yandan da emeklilik sürecine ilişkin pek çok detayı merak ediyor. Peki, EYT'de yaş şartı olacak mı? Kimler EYT'li sayılacak? İşte son gelişmeler haberimizde...
İşverenlerin karşılaşacağı kıdem tazminatı yükünü, uygun finansman koşullarıyla Hazine Destekli KGF kefaleti ile karşılayabilecekleri bir kredi paketi konusunda hazırlıklara başlanırken, çalışanlar da ne kadar para alacağını araştırıyor. Peki özel sektörde çalışanların kıdem tazminatları nasıl hesaplanacak? Bu ödemelerde Ocak'ta neler değişecek?
* Kıdem tazminatında brüt ücret nasıl belirleniyor? Neler ekleniyor?
Her yıl için 30 günlük brüt ücret kadar hesaplama yapılıyor. Son brüt ücret dikkate alınıyor, buna yıl içinde alınan düzenli ödemeler de dahil ediliyor. Prim, mesai gibi değişken ödemeler brüt ücrete eklenmiyor ancak yemek, kıyafet parası, görev tazminatı, ikramiye gibi ödemeler dahil ediliyor.
Örneğin; brüt maaşı 9 bin lira olan, her yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında birer maaş ikramiye alan bir çalışanın giydirilmiş brüt maaşı şöyle hesaplanıyor:
Brüt ücret: 9.000 TL
Brüt ikramiye: 18.000 TL
Ücrete eklenecek ikramiye: 18.000 /12 = 1.500 TL
Giydirilmiş brüt ücret: 9.000 + 1.500 = 10.500 TL