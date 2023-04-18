RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi EYT staj mağdurları son dakika gelişme var mı? Bağkur primleri düşecek mi? 25 yıl evli kalan kadınlara emeklilik verilecek mi? Seçim öncesi...

EYT staj mağdurları son dakika gelişme var mı? Bağkur primleri düşecek mi? 25 yıl evli kalan kadınlara emeklilik verilecek mi? Seçim öncesi...

Emeklilik sistemi hakkında aramalar hız kazandı. Başkan Erdoğan, AK Parti Seçim Beyannamesi'ni açıklarken müjdeleri sıraladı. Yeni emeklilik sistemi için de ipuçları verildi. Yapılacak düzenlemelerle anne olma ve çocuk sayısına göre yaş şartı geriye çekilecek. Bağkur prim eşitliği sağlanacak. Bu gelişmeler sonrası staj sigortası için de çalışma olacak mı merak ediliyor. Peki, EYT staj mağdurları son dakika gelişme var mı? Bağkur primleri düşecek mi? 25 yıl evli kalan kadınlara emeklilik verilecek mi? İşte detaylar...

takvim.com.tr
18.04.2023 16:45 - Son Güncelleme: 18.04.2023 16:48
EYT staj mağdurları son dakika gelişme var mı? Bağkur primleri düşecek mi? 25 yıl evli kalan kadınlara emeklilik verilecek mi? Seçim öncesi...

EYT yasası sonrası yeni emeklilik sistemi hakkında aramalar hız kazandı. Seçim sonrası yeni dönemde dev emekli olma koşullarını içeren reform yapılacağı bildirildi. Peki, EYT staj mağdurları son dakika gelişme var mı? Bağkur primleri düşecek mi? 25 yıl evli kalan kadınlara emeklilik verilecek mi? İşte detaylar...

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EYT staj mağdurları son dakika gelişme var mı? Bağkur primleri düşecek mi? 25 yıl evli kalan kadınlara emeklilik verilecek mi? Seçim öncesi...

YILLARIN EYT SORUNU 'YAŞ ŞARTI' TAMAMEN KALDIRILARAK TARİHE KARIŞTI

Hükümet önce 3600 ek gösterge ardından sözleşmeli memurlara kadro ve son olarak EYT gibi büyük bir düzenlemeyi hayata geçirdi. 10 milyonu aşkın vatandaşı ilgilendiren bu kritik düzenlemeler sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Vatandaşın çözülmedik sorunu kalmayacak' parolasıyla sosyal devlet anlayışı çerçevesinde ilgili Bakanlıklara talimatını verdi.

EYT staj mağdurları son dakika gelişme var mı? Bağkur primleri düşecek mi? 25 yıl evli kalan kadınlara emeklilik verilecek mi? Seçim öncesi...

YENİ EMEKLİLİK SİSTEMİ İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

23 yıllık sorun çözülerek Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenleme çıkartıldı ve uygulanmasıyla birlikte milyonlarca vatandaş emeklilik hakkına kavuşurken yeni bir emeklilik reformunun işareti de verilmiş oldu.

EYT staj mağdurları son dakika gelişme var mı? Bağkur primleri düşecek mi? 25 yıl evli kalan kadınlara emeklilik verilecek mi? Seçim öncesi...

4 MADDE DE YENİ EMEKLİLİK SİSTEMİNİN ŞİFRELERİ

Özellikle kadınların ve annelerin öne çıktığı yeni emeklilik reformu, sosyal güvenlik sistemindeki birçok sorunu da çözmüş olacak.

Ev hanımlarına prim desteği gelecek ve emeklilik yolu açılacak
Anne olma ve çocuk sayısına göre emeklilik yaşı geri çekilecek
Bağ-Kur ve SSK arasındaki 1800 günlük prim günü küçük esnaflar için eşitlenecek
EYT kapsamına girmeyen ve 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlar için kademeli emeklilik

EYT staj mağdurları son dakika gelişme var mı? Bağkur primleri düşecek mi? 25 yıl evli kalan kadınlara emeklilik verilecek mi? Seçim öncesi...

Teknik çalışmasını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yürüteceği dev emeklilik reformunda bütçe çalışmaları da Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülecek. Taslakların ortaya çıkması sonrası düzenlemeye son şeklini Başkan Erdoğan verecek.

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