EYT son durum: Harekete geçildi Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için düğmeye basıldı! Kadınlara 50, erkeklere 55 yaşında emeklilik müjdesi

Emeklilik bekleyen milyonlarca kişiyi ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili harekete geçildi ve çalışma başlatıldı. 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigortası olan, yaş ve prim şartını tamamlayarak emekli olmayı bekleyen vatandaşlara müjdeli haber geldi. EYT hakkında 5 formül öne çıkıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Başkan Erdoğan'ın talimatıyla emekli olmak için yaşı bekleyenlerle ilgili çalışma yapıyor. Bakanlık tarafından EYT hakkında hazırlanan öneri Başkan Erdoğan'a sunulacak.