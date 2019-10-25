EYT son dakika açıklaması... 2020'de EYT çıkacak mı?
EYT yasası ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanırken, gelen haberler milyonları oldukça üzdü. EYT için yapılan son açıklama Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'dan geldi. Ağbal; 2020 bütçesiyle ilgili verdiği bilgiler esnasında önümüzdeki yıl EYT''liler için bütçe ayrılıp ayrılmadığına dair önemli bir açıklama yaptı.
EYT son durum nedir? 2020'de EYT çıkacak mı sorusuna emekli olmayı bekleyen milyonlarca EYT'li vatandaş yanıt arıyor. EYT son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. TBMM'ye gelmesi beklenen Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlemede üç teklif öne çıkmıştı. Çalışmalar Finlandiya ve Almanya modeline yoğunlaşmıştı. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal ise EYT konusunda önemli bir açıklamada bulundu. Peki, EYT son durum nedir? İşte EYT son dakika açıklaması!
EYT İÇİN NELER YAPILABİLİR?
EYT konusunda emeklilik formülünün olup olmayacağı veya ne şekilde uygulanacağı henüz netleşmiş değil. Bununla ilgili bir mutfak çalışması yapılacak. Ancak burada çözüme katkı sağlayacak bazı önerilerimiz olacak:
• Yaş bekleyen prim ödemeden sağlıktan yararlandırılabilir.
• Yıpranma hakkı olmayan ağır işlerde çalışan işçilere erken emeklilik verilebilir.
• 9000 prim gününü dolduranlara her 360 gün karşılığı dörtte biri yaştan düşebilir.
• Emekli olup sosyal güvenlik destek primi ödeyenlerde her 360 gün prim ödenmesi emekli aylığına yüzde 1 ilave artış getirebilir.
• Yaşını bekleyenlere Almanya, Finlandiya modellerinde olduğu gibi, emekliliklerine 2-4 yıl kalması durumunda her yıl için yüzde 4-5 gibi bir oran üzerinden erken emeklilik kesintisi yapılarak emekli edilebilir.
• Aylık bağlama oranları 50 yaş sonrası çalışmalar için artırılabilir.
• 50 yaş üstü çalışanların işe alımlarında vergi ve SGK teşviki getirilerek istihdam artışı sağlanabilir.
• Çalıştıkça maaş düşmesi önlenebilir, aylık bağlama oranları artırılabilir.
EYT İÇİN SON DAKİKA AÇIKLAMASI!
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, 2020 bütçesi ile ilgili bilgi verdiği basın toplantısında gazetecilerin emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili sorularını da yanıtladı. Ağbal'a 2020 bütçesinde emeklilikte yaşa takılanlar için kaynak ayrılıp ayrılmadığı soruldu.
Ağbal, emeklilikte yaşa takılanlar için bütçeden kaynak ayrılıp ayrılmadığına dair bir soru üzerine ise "2020 yılı bütçesi yapılırken mevcut belirlenmiş Kalkınma Planı, Yeni Ekonomi Programı ve mevzuatta tanımlanmış görevler kapsamında giderler oluşturuldu. Dolayısıyla mevzuatta öngörülmeyen herhangi bir konuda bütçeden yeni bir kaynak öngörülmedi" dedi.
BAKAN ALBAYRAK'TAN EYT AÇIKLAMASI
Milliyet'in haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kampta yaptığı sunumların ardından milletvekillerinden en çok gelen soru Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili oldu.
Albayrak, sorulara "EYT gündemimizde yok, böyle bir çalışma da yok" diye yanıt verdi.
Albayrak'ın, sunumunda, "Seçimlerin yenilenmesi ve ekonomik saldırılar olmasaydı bugün ekonomideki veriler bizim istediğimiz noktada olacaktı. Ama çalışmalarımızı yaptık. En kısa sürede özellikle işsizlikte pozitif adımlar olacak" dediği öğrenildi.