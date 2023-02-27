EYT Meclis 28 Şubat 2023 son dakika gelişmeler! EYT'de staj sigortası geçerli olacak mı? Çıraklık ve staj sigortası başlangıç sayılacak mı? Staj mağdurları son dakika...
EYT hakkında son gelişmeler arama motorlarında sorgulanıyor. Meclis çalışmaları EYT gündemiyle 28 Şubat'ta başlıyor. Bu kapsamda staj mağdurları ise staj sigortasının EYT'de başlangıç sayılıp sayılmayacağını merak edip araştırmaya başladı. Peki, EYT'de staj sigortası geçerli olacak mı? Çıraklık ve staj sigortası başlangıç sayılacak mı? İşte detaylar...
EYT'de 2023 son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Meclis çalışmalarının 28 Şubat'ta başlamasıyla birlikte EYT ile ilgili açıklamalar merak edilip araştırılıyor. Özellikle staj sigortasının başlangıç sayılıp sayılmayacağı gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, EYT'de staj sigortası geçerli olacak mı? Çıraklık ve staj sigortası başlangıç sayılacak mı? İşte detaylar...
Staj ile başlayan sigortalılık EYT kapsamına alınacak mı?
Mevcut düzenlemelere göre staj ya da çıraklık için yapılan sigortalar sağlık sigortaları olarak primlendiriliyor. Bu yüzden şu anki mevzuata göre staj ya da çıraklık başlangıç olarak sayılmadığı gibi, burada ödenen primler de emeklilik hesabında kullanılmıyor. O yüzden staj ve çıraklık ile başlayanlar EYT kapsamına giremiyor. Bu başlangıçların tescil edilmesi için yasal düzenleme gerekiyor.
Türkiye Büyük Millet Meclisi deprem sebebiyle 3 hafta ara verdiği çalışmalarına yarından itibaren devam edecek. Genel Kurul'da öncelikle emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili teklif ele alınacak.
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "İlk gündem başlığımız EYT düzenlemesi." dedi. EYT düzenlemesi için kanun teklifi 28 Şubat tarihinde Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek.
"EYT NE ZAMAN ÇIKACAK" SORUSU YANIT BULDU
Elitaş yaptığı açıklamada, "4 Maddelik kanun teklifi, eğer siyasi parti grupları katkı sağlarlarsa, salı günü kanun teklifini bitirebiliriz. Hemen genel üzerindeki yaptığımız görüşmelerle bunu değerlendirebiliriz. Ama kanun temel kanun olmadığından normal şartlar altında genel kurulda 12-13 saatlik bir çalışma ile sabaha karşı bitme durumu olur ki, o zaman Çarşamba günü nihayete erer diye düşünüyorum." diye konuştu.