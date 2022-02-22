EYT için son dakika haberi: Harekete geçildi! Kısmi emeklilik, sigorta süresi ve kesinti yöntemi formülleri! 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olan

EYT kapsamında ise haberler gelmeye devam ediyor. Temel sorun 8 Eylül 1999 yılı öncesinde sigortalı olan ve emeklilik için sonraki dönemde çıkan yasa ile yaş şartını beklemek zorunda kalan kişiler olarak gösteriliyor. Bu nedenle sigorta başlangıç tarihi, sigortalılık süresi ve diğer şartlar büyük önem arz edecek.

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