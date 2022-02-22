EYT için son dakika haberi: Harekete geçildi! Kısmi emeklilik, sigorta süresi ve kesinti yöntemi formülleri! 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olan
Türkiye'de emeklilik konusunda alanında birçok yeni gelişme yaşanmaya devam ediyor. Özellikle son dönemde bir yandan 3600 ek gösterge, diğer yandan EYT çalışmalarının gündeme gelmesi birçok kişinin yüzünü güldürmeyi başardı. Geçtiğimiz günlerde TBMM'de yapılan görüşme sonrasında EYT konusunda yeni detaylar da gündeme geldi. Ortaya çıkan birçok yeni formül ise EYT mağduriyeti yaşayan kişiler tarafından memnuniyetle karşılanmaya başladı. İşte EYT meselesinin çözümünde gündeme gelen yeni formüller.
Kısmi Emeklilik Formülü Üzerinde Duruluyor
EYT konusunda öne çıkan en önemli formüllerden biri olarak gösterilen kısmi emeklilik dikkat çekmeye devam ediyor. Söz konusu formüle göre 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar için 10 yıl prim ödeyerek emekli olma şansı sağlanacak.
EYT kapsamında ise haberler gelmeye devam ediyor. Temel sorun 8 Eylül 1999 yılı öncesinde sigortalı olan ve emeklilik için sonraki dönemde çıkan yasa ile yaş şartını beklemek zorunda kalan kişiler olarak gösteriliyor. Bu nedenle sigorta başlangıç tarihi, sigortalılık süresi ve diğer şartlar büyük önem arz edecek.
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Sigorta Süresi Formülü Yeniden Gündeme Geldi!
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için bir diğer formül ise sigorta sürelerine göre hesaplamaların yapılması oldu. Söz konusu formüle göre 7200 gün ile kadınların, 9000 gün ile erkek sigortalının prim sürelerini karşılamaları halinde yaş şartı aranmaksızın emekli olmaları da masaya yatırıldı.
EYT meselesinde ayrıca Avrupa'da birçok farklı ülkenin emeklilik sistemleri de araştırılıyor. Formüller arasında farklı ülkelerde uygulanan emeklilik yasalarının Türkiye'ye uyarlamasına ilişkin çalışmalar da gündeme geldi.