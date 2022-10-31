EYT eksik prim + yaş TABLOSU güncellendi! 31,36,38,40,50 yaşındakiler için ibre terse döndü!

Şu ana kadar yapılan açıklamalarda zaten 8 Eylül 99 ve öncesi girişlilerin hepsini EYT'li kabul ediyoruz biz.

Kadınlar 20 yıl 5.000 gün.

Erkekler 25 yıl 5.000 gün şartı kesin. Yani 5.000 günden aşağı primi olanlar hemen emekli olamayacak.