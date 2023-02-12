EYT bu haftaydı! YENİ TARİH VERİLDİ! EYT meclisten geçti mi, ne zamana ertelendi? Kısmi emeklilik, başvuru, maaş, promosyon SON DAKİKA gelişmeleri...
EYT yasası deprem nedeniyle iptal olur mu sorusunun yanıtı merak ediliyor. 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası yasa teklifinin Meclis'te görüşüleceği tarihin ertelenmesine neden oldu. Bu hafta içerisinde Meclis'ten geçmesi beklenen EYT yasa teklifi sürecinde değişiklik yapıldı. Peki, EYT ne zamana ertelendi? İşte EYT son dakika gelişmeleri...
12.02.2023 11:31 - Son Güncelleme: 12.02.2023 11:31
TARİH 21 ŞUBAT
EYT kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Fakat henüz yasa geçmiş değil. Yasanın bu geçen hafta geçmesi bekleniyordu fakat Kahramanmaraş depremi sonrası süreç uzadı. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Depremzedelere yardımcı olabilmek ve acılarını paylaşmak için milletvekillerimizi deprem bölgelerine gönderiyoruz. Bu nedenle TBMM'ye 21 Şubat'a kadar ara verme kararı aldık" açıklamasını yaptı.