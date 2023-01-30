EYT BİTTİ sıra onlarda! İntibak yasasıyla 2000 s. SSK, Bağkur'luya 1.300 TL maaş farkı! 2000-2008 arası sigortalıya 1-2 yaş kademeli erken emeklilik! Müjdeler sürüyle...
EYT yasasının çıkmasına çok az bir zaman dilimi kaldı. EYT'nin yürürlüğe girmesinin ardından milyonlarca kişi emekli olacak. Öte yandan merak edilen bazı hususlar bulunuyor. İntibak yasası ve 2000-2008 arasında sigortalı olarak ilk kez işe girenlerin emeklilik yaşını bir iki yıl geri getirecek bir çalışmanın masada olduğu iddia ediliyor. Bu kapsamda son gelişmeler sıkı takibe alındı ve gözler Meclis'e çevrildi. Peki, İntibak yasası çıkacak mı? 2000-2008 sigortalılar erken emeklilikten nasıl yararlanacak, şartlar neler? İşte detaylar...
30.01.2023 10:04 - Son Güncelleme: 30.01.2023 10:04
EYT düzenlemesi için sıra Meclis aşamasına geldi. Yürürlüğe girmesine az bir zaman kala gözler intibak yasası ve kademeli emekliliğe çevrildi. Masada bu sorunların da çözüme kavuşturulacağı ileri sürüldü. Peki, İntibak yasası çıkacak mı 2023? Erken emeklilik şartları değişecek mi? İşte detaylar...
İNTİBAK YASASI YOLDA
Uzun süredi talep edilen intibak yasası içinse gözler bir kez daha Ankara'ya çevrildi.