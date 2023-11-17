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Evlenene 2 yıl geri ödemesiz 150 bin TL kredi Meclis'te! Evlilik kredisi kimlere, ne zaman verilecek?

Hükümetin evlilik kredisi müjdesi ile milyonlarca genç detayları araştırmaya başladı. Aile ve Gençlik Fonu'nun kurulmasına ilişkin kanun teklifi bugün Meclis'te. Söz konusu kanun teklifi ile yeni evlenecek gençlere 150 bin liralık kredi desteği sağlanacak. Peki evlilik kredisi başvuru şartları neler? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 17 Kasım 2023, 09:43 Güncelleme 17 Kasım 2023, 09:43
Evlenene 2 yıl geri ödemesiz 150 bin TL kredi Meclis’te! Evlilik kredisi kimlere, ne zaman verilecek? 1

Aile ve Gençlik Fonu kurulmasına ilişkin kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülüyor. Yeni evlenecek gençlere 150 bin liralık kredi desteği sağlanacak.

2 yıl ödemesiz, 4 yılda ödeme şartıyla faizsiz kredi verilecek.

Evlenene 2 yıl geri ödemesiz 150 bin TL kredi Meclis’te! Evlilik kredisi kimlere, ne zaman verilecek? 2

ÖNCELİK DEPREM BÖLGESİNDE

Uygulama deprem bölgesinden başlatılacak.

Aile ve Gençlik Fonu kurulması hakkındaki teklif, Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlandı.

Düzenlemeyle, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Aile ve Gençlik Fonu kurulacak.

Evlenene 2 yıl geri ödemesiz 150 bin TL kredi Meclis’te! Evlilik kredisi kimlere, ne zaman verilecek? 3

KREDİ MİKTARI HER YIL ARTACAK

Petrol, doğalgaz ve maden kaynaklarının gelirinin yüzde 20'si fona aktarılacak.

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