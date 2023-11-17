Evlenene 2 yıl geri ödemesiz 150 bin TL kredi Meclis'te! Evlilik kredisi kimlere, ne zaman verilecek?

Hükümetin evlilik kredisi müjdesi ile milyonlarca genç detayları araştırmaya başladı. Aile ve Gençlik Fonu'nun kurulmasına ilişkin kanun teklifi bugün Meclis'te. Söz konusu kanun teklifi ile yeni evlenecek gençlere 150 bin liralık kredi desteği sağlanacak. Peki evlilik kredisi başvuru şartları neler? İşte detaylar...