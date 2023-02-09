Evladı olan ailelerin dikkatine! Devlet 1-2-3-4 çocuklu ailelere sosyal yardım yapıyor! Başvurular e-Devlet'ten ödemeler PTT'den
Çocuk Destek Bileşeni başvuruları gündemde sıkça araştırılan konular arasında yer alıyor. Çocuklu ailelere devlet bir çok kalemde sosyal yardım ödemesi yapıyor. Bu ödemeler arasında bulunan Çocuk Destek Bileşeni kapsamında 350 TL ile 650 TL aralığında destek veriliyor. Peki Çocuk Destek Bileşeni nedir? Çocuk Destek Bileşeni başvuru şartları neler? Çocuk Destek Bileşeni kimler alabilir? İşte detaylar...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödeme yapılıyor. Halen başvuru yapmayan vatandaşlarına dikkatine! Bakan Yanık, "1-2 çocuklu hanelere 350 TL, 3 çocuklu hanelere 450 TL, 4 çocuklu hanelere 550 TL, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 TL ilave destek sağlayacağız" dedi. İşte Çocuk Destek Bileşeni hakkında detaylar...
ÇOCUK DESTEĞİ NEDİR, NE KADAR?
Sosyal yardımlardan faydalanan ailelerdeki çocuklara ilişkin ilave destek sağlanıyor. "Çocuk Destek Bileşeni" kapsamında hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 TL ile 650 TL aralığında destek veriliyor.
ÇOCUK DESTEK BİLEŞENİ BAŞVURUSU NEREYE, NASIL YAPILIR?
Başvurular e-Devlet veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) yapılacak. Aile Destek Programı'nda 12 ay boyunca düzenli olarak ödeme yapılacak.
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ÇOCUK DESTEĞİ ÖDEMESİNE KİMLER BAŞVURABİLİR?
Bakanlık tarafından sunulan bu ödemeler için ihtiyaç sahibi ailelerin başvuru yapabileceği belirtildi. İhtiyaç sahibi olduğu kanıtlanan herkes destekten yararlanabilmektedir. Mevcut sosyal destek yardımlarından yararlanan kişilere ek olarak bu ödemeden de yararlanabilir.
BAŞARI TEŞVİK PROGRAMI ÖDEMELERİ!
Bir diğer program da Başarı Teşvik Programı. Bu program ile öğrencilere teşvik amacıyla ödeme yapılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendiği konuşmasında, hayata geçirecekleri yeni sosyal yardım faaliyeti olan "Başarı Teşvik Programı" hakkında bilgi vermişti. Erdoğan, sosyal yardım alan ailelerin devlet okullarında okuyan çocuklarına yönelik hazırlanan "Başarı Teşvik Programı" hakkında şu ifadeleri kullanmıştı: