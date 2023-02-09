Evladı olan ailelerin dikkatine! Devlet 1-2-3-4 çocuklu ailelere sosyal yardım yapıyor! Başvurular e-Devlet’ten ödemeler PTT’den

ÇOCUK DESTEĞİ ÖDEMESİNE KİMLER BAŞVURABİLİR?

Bakanlık tarafından sunulan bu ödemeler için ihtiyaç sahibi ailelerin başvuru yapabileceği belirtildi. İhtiyaç sahibi olduğu kanıtlanan herkes destekten yararlanabilmektedir. Mevcut sosyal destek yardımlarından yararlanan kişilere ek olarak bu ödemeden de yararlanabilir.