Evladı olan ailelere Aile Bakanlığı para yardımı yapıyor! 1-2-3-4 çocuklu aileler başvuruyor, 1-2 çocuğa 350 TL harçlık! Anasınıfı, ilkokul...

Çocuklu ailelerin devletten para yardımı alması artık çok kolay. E-Devlet'ten tek tıkla başvuru kabul ediliyor. 2023 yılında Çocuk Destek Bileşeni kapsamında 1-2-3-4 ve daha fazla çocuk sahibi olan aileler e-Devlet'ten başvuru yaparak ödeme alabiliyor. Başvuru şartlarını sağlayanlara destek ödemeleri PTT'den yatırılıyor. İşte başvuru detayları...