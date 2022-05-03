Evi olanlara vergi muafiyeti ve 5 yıllık para iadesi müjdesi! Emekliler, ev hanımları, geliri olmayanlar ve engelliler! Dilekçeyle müracaat edip...
BOŞUNA ÖDEME YAPMAYIN! Ev sahipleri için bu ay vergi ödemeleri başlıyor. İlk taksitlerin bu ay sonuna kadar yatırılması gerekiyor. Emekliler, ev hanımları, geliri olmayanlar ve engellileri ilgilendiriyor. Ödeme yapmanıza gerek yok. Şartları taşıyanlar vergiden muaf tutulacak. Bu zamana kadar bilmeden para yatıranlar da geri iadesini alabilecek. Detaylar gelmeye başladı. Peki kimler emlak vergisinden muaf? Emlak vergisi ödemeleri ne zaman, nereye, nasıl yatırılacak? İşte emlak vergisi ile ilgili bilinmeyen detaylar...
Evi olanlara vergi muafiyeti ve 5 yıllık para iadesi müjdesi! Emekliler, ev hanımları, geliri olmayanlar ve engelliler dikkat duyuru geldi. Dilekçeyle müracaat edip hem vergiden muaf olabiliyorsunuz, hem de geriye dönük 5 yıllık ödemenizi geri alabiliyorsunuz. Nasıl mı? Gelin detaylara birlikte bakalım...
Mayıs ayına girmemizle birlikte Emlak Vergisi ödemeleri de başladı. Ev, iş yeri, arsa, tarla, bağ, bahçe, yazlık ev gibi taşınmazı olanlar için Emlak Vergisini bu ayın sonuna kadar ödeyecek. Yılda 2 taksit halinde yapılan ödemelerden belirli şartları taşıyanlar muaf olacak.
Mülk sahipleri için yeni bir gelişme yaşandı. Emlak Vergisi ödemesi bilindiği üzere her yıl bağlı olunan belediyeden yapılıyor. 2022 yılında Emlak vergisinde ilk taksit bu ayın sonuna kadar ödenmesi gerekiyor. Emlak Vergisi ödemelerinde vergi muafiyeti ve 5 yıllık para iadesi bulunuyor. Ancak bir çok kişi halen bilmiyor. İşte detaylar...
KİMLER EMLAK VERGİSİ MÜKELLEFİ?
Konut, bina veya arazinin sahibi, varsa intifa (kullananlar) hakkı sahipleri emlak vergisi mükellefi kabul ediliyor.