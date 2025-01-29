Evde çalışana emeklilik | Bakıcılar, gündelikçiler için ne kadar prim ödeniyor?

Evinde çocuk veya hasta bakıcı, gündelikçi, bahçıvan çalıştıranlar sigorta yükümlülüklerini, bu işleri yapanlar da haklarını merak ediyor. Kanuna göre, ev hizmetlerinde çalıştırılan işçiler için iki farklı sigorta uygulaması bulunuyor. Hangisinin uygulanacağı, çalışılan gün sayısına göre belirleniyor.

İNDİRİM İMKANI VAR

Ayda 10 gün ve daha fazla çalıştırılan kişiler için uzun vadeli sigorta primi, yani normal sigorta yaptırılması gerekiyor. Ayda 10 günden az çalıştırılan işçiler için ise sadece iş kazası ve meslek hastalığı primi ödeniyor.

Ev hizmetlerinde ayda 10 gün ve daha fazla süreyle çalıştırılan işçiler için işçinin günlük ücretinin yüzde 37.75'i oranında prim yatırılıyor. Günlük brüt asgari ücret 866,85 lira. Ayda 10 gün çalıştırılan işçi için günlük en az 327,24 lira olmak üzere 3 bin 272 lira, 20 gün çalıştırılan işçi için 6 bin 544 lira prim ödenmesi gerekiyor.

Asgari ücret üzerinden ayda 30 gün çalıştırılan işçi için ise 9 bin 817 lira prim ödeme yükümlülüğü bulunuyor. Ancak, primlerini düzenli ödeyenlere 4 puanlık indirim uygulanıyor. 10 gün çalıştıran 2 bin 925, 30 gün çalıştıran 8 bin 776 lira ödüyor. Ayda 10 günden fazla çalışanlar eksik günlerini tamamlayabiliyor, kalan günler için ödeme yaparak emeklilik hesabına ekletebiliyor.