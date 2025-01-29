Evde çalışana emeklilik | Bakıcılar, gündelikçiler için ne kadar prim ödeniyor?

Evinde çocuk veya hasta bakıcı, gündelikçi, bahçıvan çalıştıranlar sigorta yükümlülüklerini, bu işleri yapanlar da haklarını merak ediyor. Kanuna göre, ev hizmetlerinde çalıştırılan işçiler için iki farklı sigorta uygulaması bulunuyor. Hangisinin uygulanacağı, çalışılan gün sayısına göre belirleniyor.
İNDİRİM İMKANI VAR
Ayda 10 gün ve daha fazla çalıştırılan kişiler için uzun vadeli sigorta primi, yani normal sigorta yaptırılması gerekiyor. Ayda 10 günden az çalıştırılan işçiler için ise sadece iş kazası ve meslek hastalığı primi ödeniyor.
Ev hizmetlerinde ayda 10 gün ve daha fazla süreyle çalıştırılan işçiler için işçinin günlük ücretinin yüzde 37.75'i oranında prim yatırılıyor. Günlük brüt asgari ücret 866,85 lira. Ayda 10 gün çalıştırılan işçi için günlük en az 327,24 lira olmak üzere 3 bin 272 lira, 20 gün çalıştırılan işçi için 6 bin 544 lira prim ödenmesi gerekiyor.
Asgari ücret üzerinden ayda 30 gün çalıştırılan işçi için ise 9 bin 817 lira prim ödeme yükümlülüğü bulunuyor. Ancak, primlerini düzenli ödeyenlere 4 puanlık indirim uygulanıyor. 10 gün çalıştıran 2 bin 925, 30 gün çalıştıran 8 bin 776 lira ödüyor. Ayda 10 günden fazla çalışanlar eksik günlerini tamamlayabiliyor, kalan günler için ödeme yaparak emeklilik hesabına ekletebiliyor.
NASIL HESAPLANIYOR?
Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az süreyle çalıştırılanlar için ise iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi olarak günlük 17,34 lira ödeniyor. İsteyenler emeklilik primlerini kendisi yatırabiliyor. Bunun için aylık 8 bin 451 lira prim ödenmesi gerekiyor. Eksik günlerini 30 güne tamamlayanların primleri 4/1-a (SSK) kapsamında sayılıyor.
KOLAY SİGORTA
10 günden fazla sigortalı çalışanların sigortasını e-Devlet üzerinden yapmak mümkün bulunuyor. E-Devlet sisteminde kolay işverenlik bölümüne girerek "Ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalıştırılacaklara ilişkin formu" doldurmak gerekiyor.
İşveren ve işçi tarafından imzalanan form, işverenin bağlı bulunduğu ilçeye en yakın sosyal güvenlik merkezine veriliyor. Formda, işçinin işe başlama tarihi, evde ne iş yapacağı, ayda kaç gün çalışacağı ve ne kadar ücret alacağına ilişkin bilgiler isteniyor. Kolay işverenlik uygulaması sayesinde her ay prim hizmet belgesi düzenlemek ve buna bağlı olarak damga vergisi ödemek gerekmiyor.
MESAJ BİLE YETİYOR
10 günden az çalışanların da sigortasını e-Devlet üzerinden yapmak mümkün bulunuyor. Çalışanların kolay tescil edilebilmesi, tahsilatın daha kolay yapılabilmesi için SMS ile de işlem yapılabiliyor.
Öncelikle sigortalı çalıştıracak kişinin bir defaya mahsus SMS ile kendi TC kimlik numarasını yazıp 5510 kısa mesaj servisine kendini "çalıştıran" olarak kaydettirmesi, daha sonra çalıştıracağı kişinin TC numarası ve ayın hangi gününde çalıştıracağı bilgisini 5510 kısa mesaj servisine göndererek sigortalı için tescil kaydı oluşturması şart.
Ayda 10 günden az çalıştıranların ayın farklı çalışma günleri için ayın hangi gününde çalıştıracağı bilgisini her bir gün için ayrı SMS ile göndermesi gerekiyor.