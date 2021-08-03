Evde 4 saat çalışarak 2000 TL para kazanabilirsiniz! İŞKUR üzerinden müracaatlar alınıyor! Zahmetsiz, kolayca başvuru yapılıyor!
İŞKUR evde paketleme işi başvurusu nasıl yapılır? Özellikle ev kadınları tarafından ek gelir sağlamak amacıyla İŞKUR'un evde paketleme işine talepler artıyor. Üreticilerin çoğu kadınlara evde ek gelir imkanı olarak ambalajlama işi veriyor. Evde paketleme işinde; sabun, nikah şekeri, paket katlama, tırnak kutulama, gömlek yakası dikme, peçete halkası yapma gibi işler yer almaktadır. Bu bağlamda, İŞKUR'un yardımı ile yapılan evde ambalajlama başvurusu için yapılması gerekenlerin neler olduğu incelenmeye başlandı. El çabukluğu gerektiren bu işlerde günlük ortalama 4 saat çalışarak ev kadınları aylık bin TL üzeri para kazanabiliyor. Peki, 2021 İŞKUR evde paketleme işine nasıl başvuru yapılır? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!
Evde 4 saat çalışarak 2000 TL para kazanabilirsiniz! İŞKUR tarafından ev kadınlarına birçok alanda kolaylık sağlanıyor. Ev kadınları ek gelir elde etmek için evde paketleme işine müracaat ediyor. İŞKUR evde paketleme projesi ile beraber vatandaşlara onlarca farklı iş seçeneği sunuyor. Zahmetsiz, kolayca başvuru yapılıyor! Evde yapılacak iş imkanları temel yeterliliklerin yanı sıra bazı durumlarda spesifik bir becerisi olanlara da hitap edebilecek çeşitlilikte olabiliyor.
BAŞVURU NASIL YAPILIR?
İŞKUR evde iş imkanı fırsatından yararlanmak isteyen ev hanımları ilgili ilanın yayımlanması ile beraber kendilerine en yakın İŞKUR şubesine giderek İŞKUR evde ek iş başvuru formu dolduracak.
Ardından sisteme giren iş bilgileri sürekli olarak oluşturulan havuzda uygun nitelikleri olan kadınlarla eşleştirilecek ve bu kadınlara SMS ile kısa mesaj gönderilerek işler gönderilecek. Ev hanımı bu işleri yaptıkça iş başı para kazanacak. Evde kına paketleme, nikah şekeri yapma ve poşet katlamama gibi işler yapılacak.
Ardından sisteme giren iş bilgileri sürekli olarak oluşturulan havuzda uygun nitelikleri olan kadınlarla eşleştirilecek ve bu kadınlara SMS ile kısa mesaj gönderilerek işler gönderilecek. Ev hanımı bu işleri yaptıkça iş başı para kazanacak. Evde kına paketleme, nikah şekeri yapma ve poşet katlamama gibi işler yapılacak.