Ev satın alacak on binleri ilgilendiriyor! Daha ucuza ev alabilirsiniz... İşte o yöntem
Bankaların elinde ödenemeyen krediler nedeniyle bulunan gayrimenkul sayısı hızla artıyor. 18 bini aşkın gayrimenkul, bankalar tarafından satılmayı bekliyor. Bankaların elinde bulunan gayrimenkullerin önemli bir kısmını konutlar oluşturuyor. Piyasaya göre yüzde 25 daha ucuza satışa sunulan gayrimenkuller, alıcısını bekliyor. İşte detaylar...
Ödenemeyen krediler nedeniyle binlerce gayrimenkul bankaların elinde birikti. Bugün itibarıyla 23 bankanın elinde Türkiye'nin dört bir yanından 18 bin 192 gayrimenkul bulunuyor. Henüz değerlemesi yapılmayanlar da eklendiğinde bankaların portföyü 20 binleri aşıyor. Portföyün yarısını konutlar oluşturuyor. Bankalarda konutların dışında dükkan, arsa, tarla, fabrika hatta eğitim tesisi bile var.
KREDİ ÖDENMEZSE
Posta Gazetesi'nden Meltem Kara'nın haberine göre, bankalar, kredileri belli bir ipotek karşılığında kullandırıyor. Kredi kullananlar da konut, araba, işyeri, arsa, tarla gibi değeri yüksek mallarını kredi karşılığında ipotek ettiriyor. Daha yüksek miktarda krediye ihtiyacı olan işletmeler ise tesisini, fabrikasını bile ipotek ettirebiliyor. Kredinin geri ödenmesinde sorun yaşandığında ipotek edilen bu mallar bankanın eline geçiyor.
YÜZDE 25 UCUZ
Bankalar da bu mülkleri bir an önce satıp nakte dönüştürmek istiyor. Bu durum, alıcılar için avantaj yaratıyor. Çünkü bankalar, hızla satış yapabilmek için bu mülkleri piyasaya göre daha uygun fiyatlarla satışa çıkarıyor ve teklif alıyor. Son dönemde bankaların portföyündeki artış nedeniyle gayrimenkuller ekspertiz değerlerinden yüzde 25 daha ucuza satılır hale geldi.
BANKALARA DA BAKIN
Yani mülk almak isteyenlerin bankaların portföyünü de incelemesinde fayda var. Peki, bu portföylere nasıl ulaşılır, bankadan gayrimenkul alırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir, satış süreci nasıl işliyor, nasıl teklif veriliyor, alım-satım gerçekleşmezse teminat geri alınıyor mu? Bu soruların yanıtlarını derledik.
SİTESİNDE YAYINLANIYOR
Bankalar, kendi internet sitelerinde satılık gayrimenkullerin, araçların ve ekipmanların listesini yayınlıyor. Bu gayrimenkuller illere, ilçelere, gayrimenkulun tipine (daire, tarla, işyeri) ve büyüklüğüne göre listelenebiliyor. Bazı bankalarda gayrimenkuller o kadar arttı ki bu işi yönetmek için özel birimler bile kurulmuş durumda.