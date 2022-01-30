Ev sahibi olmak isteyenlere müjde! İlk kez satın alacaklar için 42 bin TL devlet desteği! Hibe desteğinden yararlanmak için…

İhtiyaç sahibi olanlara, birikimleri ile ilk kez sahibi olmanın hayalini kuranlara devletten destekler gelmeye devam ediyor. En dikkat çeken ve yoğun ilgi görenler arasında 42 bin TL hibe desteği yer alıyor ve başvuru şartlarının neler olduğu merak ediliyor. Kira ödemekten bıkan ve kendi evinin sahibi olmak isteyen vatandaşlar 5 yıl birikim kurallarına uyduğunda ve gerekli tüm şartları karşıladığında devletten hibe desteği alabiliyor. İşte ayrıntılar!