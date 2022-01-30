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Ev sahibi olmak isteyenlere müjde! İlk kez satın alacaklar için 42 bin TL devlet desteği! Hibe desteğinden yararlanmak için…

Uzun yıllar kirada oturan ve kendi evinin sahibi olmak isteyen vatandaşlar birikimlerinin yanı sıra destek bekliyor ve devletten de bu destek veriliyor. İlk kez satın alacaklar 42 bin TL hibe desteğinden yararlanabilir ve bunun için belli bazı şartların yerine getirilmiş olması oldukça önemli. 2022 yılıyla birlikte devletin ev alacaklara verdiği hibe desteği katkısı da arttı ve daha da yoğun ilgi görmeye başladı. Özellikle 5 yıl birikim kuralına dikkat etmek gerekiyor. İşte hibe desteğine ilişkin tüm bilgiler!

30.01.2022 14:47 - Son Güncelleme: 30.01.2022 14:47
Ev sahibi olmak isteyenlere müjde! İlk kez satın alacaklar için 42 bin TL devlet desteği! Hibe desteğinden yararlanmak için…

İhtiyaç sahibi olanlara, birikimleri ile ilk kez sahibi olmanın hayalini kuranlara devletten destekler gelmeye devam ediyor. En dikkat çeken ve yoğun ilgi görenler arasında 42 bin TL hibe desteği yer alıyor ve başvuru şartlarının neler olduğu merak ediliyor. Kira ödemekten bıkan ve kendi evinin sahibi olmak isteyen vatandaşlar 5 yıl birikim kurallarına uyduğunda ve gerekli tüm şartları karşıladığında devletten hibe desteği alabiliyor. İşte ayrıntılar!

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Ev sahibi olmak isteyenlere müjde! İlk kez satın alacaklar için 42 bin TL devlet desteği! Hibe desteğinden yararlanmak için…

Devlet birçok konuda tasarruf sahiplerinin yanında yer alıyor.
Bireysel Emeklilik Sistemi'ne katılanlara yüzde 25'lik katkı yapılıyor. Yine evlenmek için bankada hesap açıp birikim yapanlara belli oranlarda destek veriliyor. Bunun yanında ev almak isteyenlerin de devlet yanında. Bu maksatla açılan hesaplara devlet önemli oranlarda katkı yapıyor.

Ev sahibi olmak isteyenlere müjde! İlk kez satın alacaklar için 42 bin TL devlet desteği! Hibe desteğinden yararlanmak için…

Bankada açılacak konut hesabında biriken paranıza devlet de belli oranlarda katkı yapıyor. Bunun için bir bankada konut hesabı açmak yeterli oluyor. Devlet bu hesaba sizin yatırdığınız paraya göre katkı yatırıyor.

Ev sahibi olmak isteyenlere müjde! İlk kez satın alacaklar için 42 bin TL devlet desteği! Hibe desteğinden yararlanmak için…

Tabi bunun bir üst ve alt limiti de bulunuyor. Bu arada devletin yaptığı bu katkı her yıl yeniden değerleme oranı kadar da artırılıyor.

Ev sahibi olmak isteyenlere müjde! İlk kez satın alacaklar için 42 bin TL devlet desteği! Hibe desteğinden yararlanmak için…

Bu kapsamda tutarlara 2022 yılında da yüzde 36.2 artış uygulanacak. İşte konut desteğinde Ocak'ta yürürlüğe girecek yeni tutarlar:

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