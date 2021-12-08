Ev sahibi olmak isteyenlere müjde! Devlet destek veriyor! Prefabrik ev için 30 bin TL, betonarmeye ise 40 bin TL! Başvuru…
Yıllarca başkasının evine kira ödemekten bıkan ve kendi evinin sahibi olmak isteyen vatandaşlar için devlet tarafından verilen destekler bitmiyor. Ev sahibi olmak isteyenlere müjdeli haber geldi ve siz de şartları taşıyorsanız hemen başvurunuzu yapabilirsiniz. Devlet kendi evini yapacaklara yardım desteği sunuyor, prefabrik ev için 30 bin TL, betonarme yapacaklara ise 40 bin TL veriyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı barınma yardımı ile ev sahibi olmayan kalmayacak. İşte prefabrik ve betonarme ev yardımlarına ilişkin tüm bilgiler!
08.12.2021 08:28
- Son Güncelleme: 08.12.2021 08:28
Ev sahibi olmak herkesin hayali olsa da bu hayale ulaşmak her zaman kolay olmuyor. Devletten ise ihtiyaç sahibi vatandaşlara destekler gelmeye devam ediyor, ev sahibi olmak isteyenlere karşılıksız yardım veriyor. Kendi evini yapmak isteyen ve şartları taşıyan vatandaşlar bu destekten yararlanmak için başvuruları yapabilecek. Prefabrik ev için 30 bin TL, betonarmeye ise 40 bin TL karşılıksız, geri ödemesiz destek veriliyor. İşte ayrıntılar!